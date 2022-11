Murió el cantante y actor estadounidense Aaron Carter

El cantante y actor estadounidense Aaron Carter, de 34 años, fue hallado muerto ayer en su residencia de Lancaster, en las inmediaciones de la ciudad de Los Ángeles.

La policía local acudió al lugar luego de haber recibido una llamada al 911, que alertaba sobre un hombre fallecido en la bañera de su casa. Según informó el portal TMZ, especializado en noticia del mundo del espectáculo, por el momento se investigan las circunstancias en las que se produjo el deceso de Carter, aunque no se habría encontrado evidencia de que haya sido una muerte violenta.

Carter saltó a la fama en los ’90, impulsado por la fama de su hermano Nick, por entonces cantante de los Backstreet Boys, una de las bandas juveniles más exitosas del momento.

Aaron Carter había nacido en Tampa, en diciembre de 1987, y tuvo sus comienzos en el mundo de la música junto a los Backstreet Boys cuando apenas tenía diez años. Sin embargo, el gran salto lo dio en 2000, cuando lanzó «Aaaron’s Party (Come and Get It)», que llegaría a ser triple platino.

También tuvo algunas incursiones en el mundo de la actuación, incluyendo apariciones en la popular serie de Disney Lizzie McGuire y la película Supercross, de 2005, junto a Channing Tatum. Además, era habitual que apareciera en los medios por su vida personal: en su adolescencia salió con estrellas como Hillary Duff, Lindsay Lohan y Amanda Bynes, y en 2021 tuvo un hijo -Prince-, fruto de su relación con Melanie Martin.

A lo largo de su corta vida tuvo problemas con las adicciones, y por ello debió entrar varias veces en rehabilitación, la última a principios de este año, para poder recuperar la custodia de su pequeño hijo.

NA