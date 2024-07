Natalie Weber arremetió contra los carpinchos y los memes inundaron las redes

La modelo salió en vivo desde un móvil en su casa para Desayuno Americano (América), y se refirió a la problemática que esta atravesando: “Yo voy a hablar por el barrio del Golf, que es donde vivo. Lo que sucede es que hay más de 200 carpinchos. El carpincho no hace nada, no ataca, no molesta… Lo que pasa es que va a llegar un momento en que la situación va a ser insostenible, porque se reproducen mucho y cada vez hay más”.

Consciente de que el tema dividía las opiniones, Weber aclaró: “El carpincho no tiene la culpa, pero ahora tenemos que ver cómo convivimos los dos. Nosotros sin molestarlos a ellos y ellos tampoco a nosotros. No tengo problema con el carpincho, pero si entra a tu jardín y te rompe todo…”.

Tras la denuncia pública de la panelista, los usuarios de las redes se hicieron eco y no dudaron en opinar. La mayoría se mostró favor de los carpinchos y en contra de Natalie Weber.

Natalie Weber denunció que los carpinchos invadieron su jardín y aparecieron los memes

Natalie Weber EN CONTRA DE LOS CARPINCHOS.



“Entran y se acuestan en el pasto, se comen las plantas”



Les ocuparon todo su ecosistema , aprendan a convivir con ellos. Ustedes están en su hábitat. pic.twitter.com/DvcCXDSGXW — bad girl (@xcjlsj) July 1, 2024

Del lado de los carpinchos del Tigre y nunca de las Natalie Weber. https://t.co/FSU1lOhLdd pic.twitter.com/mru4ekosxv — @cristian_0079 (@Cristian_0079) July 2, 2024

La gente de Nordelta que se queja de los carpinchos me parece lo más ridículo. Vos elegiste ir a vivir ahí, pelotuda, no corrás a los animales que viven ahí desde antes que vos. Ahora estoy viendo a Natalie Weber quejándose Y SI PELOTUDA, SON ANIMALES AUTÓCTONOS ANDATE VOS DE AHÍ — ᴀɴɴɪᴇ (@AnBal0097) July 1, 2024

QUIEN PUDIERA TENER LOS PROBLEMAS DE NATALIE WEBER NO? pic.twitter.com/ZA81II5QkY — Euge Serantoni (@EugeeSerantoni) July 2, 2024

Natalie Weber se cansó de los carpinchos y arrancó con la mudanza a la ciudad de Olivos.

Ampliaremos. pic.twitter.com/OkPoaDzh28 — CapitánHorton2027 (@fortavat) July 2, 2024