Natalie Weber y una polémica denuncia: los carpinchos invadieron su casa en Nordelta

Natalie Weber dio a conocer en Desayuno Americano (América) la difícil situación que está viviendo en su hogar de Nordelta. Desde comienzos de pandemia que la zona residencial sufre de una invasión de carpinchos y ella es una de las afectadas, por esta razón pidió ayuda al aire para solucionar el inconveniente sin lastimar a los roedores.

La modelo salió al aire desde el patio de su casa relatando lo vivido: “Hay más de 200 carpinchos. El carpincho no hace nada, no ataca, no molesta”, comenzó explicando y mientras el móvil enfocaba a uno de los roedores bebiendo agua en una de las piletas dijo: “Lo que pasa es que va a llegar un momento en que la situación va a ser un poco insostenible porque se reproducen, cada vez hay más”.

Las medidas que tuvo que tomar Natalie Weber para combatir a los carpinchos

La esposa de Mauro Zárate comentó que para evitar que los capybaras ingresen a su vivienda, debió cercarla con alambre de punta a punta: “Esto es para que no pasen, porque a veces estoy en mi dormitorio y veo a dos o tres tirados en el jardín y ya sé que al otro día tengo todo destruido”.

“¿Cómo no van a tomar agua de la pileta si no los dejan tomar agua ni del lago? En realidad, quienes invadimos a los carpinchos somos nosotros”, le dijo Damián Rojo desde el estudio.

“No, no, no, mi amor. Hay lugares donde ellos pueden tomar… O sea… Una casa es una propiedad privada y ellos tienen lugares donde tienen acceso al lago para que puedan tomar agua. Yo no tenía problema en que me tomen agua de la pileta”, se defendió Weber.

“¿Y cuál es la parte que está mal? No estoy entendiendo cuál es la parte que está mal porque vienen a mi casa, me arruinan todo el pasto”, agregó.

A lo que su colega Damián Rojo le reprocho que residentes de Nordelta decidieron electrificar los cercos para evitar que los carpinchos ingresen a las propiedades.

“¿Pero qué querés que haga? Yo no estoy de acuerdo en electrificar los cercos, como hacen algunos, para mí son animales y no hay que lastimarlos, pero qué se puede hacer”, preguntó buscando una solución.

“Debería actuar fauna de la provincia”, respondió Rojo cerrando el tema.

Alejandro Fantino en contra al maltrato a los carpinchos

Tiempo atrás, Alejandro Fantino mostró una filmación en su programa de streaming, Neura, y se refirió al maltrato hacia los carpinchos. En esa ocasión, el conductor afirmó que en el Nordelta Golf Club de Tigre tomaron medidas para evitar la aparición de estos animales. Por tal motivo, grabó la situación en busca de respuestas.

“Me indignó lo que vi y lo filmé. Y lo hago público porque cuando estaba volviendo para mi casa todavía no lo habían sacado”, comenzó a relatar el conductor de Multiverso Fantino. “Vivo en Nordelta, donde permanentemente está puesto en tela de juicio lo que hay que hacer con los carpinchos y la fauna local. Yo no soy proteccionista, pero estoy a favor de la vida animal”, dijo.

Más adelante, el periodista afirmó: “Si vivo en Nordelta y hay animales que están en su hábitat natural, que llegaron ahí antes que Eduardo Costantini y antes que todos nosotros, me parece que hay que respetar a la fauna”. Asimismo, se mostró molesto con la situación de que algunos vecinos electrifiquen los cercos para ahuyentarlos.