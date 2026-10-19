Nicole Neumann abrió una polémica sobre la maternidad: qué dijo de los padres y la respuesta de su hermana

Nicole Neumann volvió a quedar en el centro de una polémica, esta vez por una reflexión sobre la maternidad que abrió una discusión acerca del lugar que ocupan las madres y los padres durante los primeros años de crianza.

La modelo, que es madre de cuatro hijos, sostuvo que el vínculo que se construye durante el embarazo y la lactancia establece una diferencia entre ambos progenitores. Sin embargo, sus argumentos no encontraron un respaldo unánime y su propia hermana, Geraldine Neumann, planteó una mirada distinta.

Según publicó El Liberal, las declaraciones surgieron durante una conversación en la que también participaron Juan Otero y Justina Casso. Lo que comenzó como un intercambio sobre las experiencias personales de maternidad terminó convirtiéndose en una discusión sobre la crianza, la adopción y los mandatos sociales.

Qué dijo Nicole Neumann sobre las madres y los padres

Consciente de que sus palabras podían generar controversia, Nicole Neumann anticipó que su postura podía despertar críticas.

“No salgan a matarme. Abramos debate. No es lo mismo la mamá que el papá”, expresó la modelo.

A continuación, explicó que su opinión estaba relacionada con la experiencia de haber atravesado cuatro embarazos y con los cuidados que asumió durante los primeros años de vida.

Neumann recordó la lactancia, las noches sin dormir y las ocasiones en las que debió acompañar a sus hijos cuando estaban enfermos.

Para la modelo, la conexión física que comienza durante la gestación tiene un peso particular en la relación entre una madre y su bebé.

Sus declaraciones abrieron una discusión sobre si esa experiencia biológica supone necesariamente una diferencia en la profundidad de los vínculos afectivos.

Geraldine Neumann cuestionó a Nicole y planteó otra mirada sobre la crianza

Una de las intervenciones más significativas fue la de Geraldine Neumann, quien puso sobre la mesa situaciones que no encajaban en el planteo inicial de su hermana.

Geraldine preguntó qué sucede con los chicos adoptados o con aquellos bebés que son alimentados con mamadera, y si esas circunstancias modifican el vínculo que pueden construir con sus padres.

Nicole respondió diferenciando la conexión física del embarazo de los lazos afectivos que se desarrollan después del nacimiento.

Pero Geraldine insistió en que las responsabilidades familiares también están condicionadas por las expectativas sociales sobre las mujeres y los hombres.

“Entiendo lo que dicen, entiendo la conexión, pero me parece que lamentablemente vivimos en un mundo machista”, planteó.

Además, cuestionó que muchas veces se considere natural que un hombre se ausente de su hogar por cuestiones laborales, mientras que una mujer recibe críticas cuando toma decisiones similares.

De esta manera, las hermanas expusieron dos formas diferentes de interpretar la maternidad: una centrada en la experiencia biológica y otra que también contempla la influencia de los mandatos culturales.

El comentario sobre el rol de los padres que profundizó la discusión

La conversación sumó otra mirada cuando Justina Casso planteó que, en determinadas etapas de la crianza, la presencia de la madre puede resultar más necesaria que la del padre.

Juan Otero también intervino para explicar que, desde su perspectiva, durante los primeros meses existe una dependencia física del bebé respecto de su madre.

Sin embargo, aclaró que esa situación no significa que los padres deban quedar excluidos de los cuidados, sino que pueden asumir distintas responsabilidades.

La discusión dejó al descubierto un tema que genera opiniones encontradas: hasta qué punto las diferencias biológicas influyen en la crianza y cuánto dependen los vínculos del tiempo, el afecto y la presencia cotidiana.

Aunque el embarazo y la lactancia son experiencias físicas particulares, los vínculos de apego también pueden construirse mediante el cuidado sostenido de padres, madres adoptivas y otros referentes afectivos.

Nicole Neumann y las críticas que recibió por la lactancia de su hijo

Las declaraciones llegaron después de otra controversia protagonizada por Nicole Neumann, relacionada con su decisión de continuar amamantando a su hijo menor, Cruz, de dos años.

Durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, la modelo había contado que todavía le daba el pecho y que estaba intentando avanzar gradualmente con el destete.

Sus palabras provocaron comentarios en las redes sociales y Nicole decidió responder públicamente.

“Le sigo dando teta a Cruz, le voy a seguir dando hasta que me plazca”, sostuvo en un video que compartió con sus seguidores.

También cuestionó que se criticara la lactancia prolongada mientras otros hábitos alimentarios infantiles no recibían la misma atención.

Ahora, con sus nuevas reflexiones sobre las diferencias entre madres y padres, Nicole Neumann volvió a instalar una conversación sobre la maternidad, las decisiones personales y la distribución de las responsabilidades familiares.

Una discusión en la que incluso dentro de su propio entorno aparecieron miradas diferentes.