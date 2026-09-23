Lejos de las pasarelas: el negocio de cremas de Nicole Neumann que nació tras meses de pruebas

Después de décadas vinculada con las pasarelas, las campañas publicitarias y la televisión, Nicole Neumann decidió trasladar una parte de su filosofía de vida al mundo empresarial. La modelo creó NE Back to Roots, una marca propia de cosmética y cuidado de la piel que se presenta bajo el concepto de “belleza consciente”.

El emprendimiento fue lanzado públicamente en marzo de 2025 y, un año después, continúa ampliando su catálogo y sus canales de comercialización. La propuesta incluye desde cremas faciales de día y de noche hasta sérum, agua micelar, leche de limpieza, bruma y crema corporal.

La propia Neumann contó que el proyecto demandó varios meses de desarrollo. “Tardé casi lo mismo que un embarazo en gestarla y armarla”, reveló en una entrevista con Para Ti, donde aseguró que atravesó un proceso de prueba de diferentes componentes antes del lanzamiento.

NE Back to Roots: qué significa el nombre de la marca de Nicole Neumann

El nombre también refleja la filosofía que la modelo quiso imprimirle al emprendimiento. Según la presentación de la compañía, “NE” significa “raíz” en japonés, mientras que Back to Roots remite a la idea de regresar al origen y recuperar la conexión con la naturaleza.

Neumann explicó que buscaba productos de skincare que fueran efectivos pero que, al mismo tiempo, estuvieran alineados con su preocupación por el cuidado animal y el medioambiente. Esa búsqueda terminó convirtiéndose en el punto de partida de su propia marca.

La línea se promociona como vegana, libre de crueldad animal, hipoalergénica, sin parabenos y sin gluten. Radio Mitre destacó además que el emprendimiento busca asociar la cosmética con un modelo de consumo más consciente.

Qué productos vende Nicole Neumann

Cuando presentó oficialmente NE Back to Roots, la modelo explicó que había desarrollado una rutina prácticamente completa para el cuidado de la piel.

Entre los productos aparecen Nami, un agua micelar; Sensei, una leche de limpieza; Jinsei, un sérum facial; Enerugi, una bruma; Kido, la crema facial de día; Hoshi, la crema facial nocturna; y Tamashi, destinada al cuidado corporal.

Las fórmulas incluyen distintos ingredientes habituales en cosmética, entre ellos ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C, aloe vera y aceites vegetales, dependiendo del producto. En el lanzamiento, TN también mencionó componentes como aceite de coco, extracto de pepino y aceite de almendras dulces.

Las cremas, uno de los ejes de su emprendimiento

Dentro del catálogo se destacan especialmente las cremas. Kido está planteada como tratamiento facial para el día, mientras que Hoshi fue desarrollada para la rutina nocturna. A ellas se suma Tamashi, una crema corporal.

De acuerdo con el catálogo consultado actualmente, la compañía también ofrece kits que agrupan distintos pasos de la rutina de skincare.

La apuesta, de esta manera, va más allá de lanzar un único producto con el nombre de una celebridad: NE funciona como una línea integral de cuidado personal, con identidad visual propia y diferentes categorías.

De las redes a los puntos de venta

Otro dato del emprendimiento es su expansión fuera del comercio digital. Radio Mitre informó en mayo de 2026 que la marca ya contaba con presencia física en distintas provincias, además de su tienda online.

El proyecto tiene además respaldo formal como marca: un boletín del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de mayo de 2025 registra NE Back to Roots en la clase vinculada con cosméticos, a nombre de Nicole Unterüberbacher —nombre completo de Nicole Neumann— y Cosmética y Belleza SRL.

Nicole Neumann quiere seguir haciendo crecer la marca

Para Neumann, el lanzamiento no fue pensado como un proyecto circunstancial. A comienzos de 2026 aseguró que la línea había conseguido “muy buenos resultados y aceptación” y adelantó cuál era su objetivo: “La idea es seguir creciendo”.

Así, mientras mantiene su actividad en los medios y la moda, la modelo suma una nueva faceta como empresaria con un negocio que combina skincare, veganismo y su histórico compromiso público con la protección de los animales.