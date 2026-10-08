Nicole Neumann tomó una medida tras la amenaza de un vecino contra sus animales

La modelo contó que recibió una denuncia de la comisión del barrio por el ingreso de dos corderos a un terreno lindero. También afirmó que el vecino amenazó a sus animales y dijo que instalará más alambrados para evitar nuevos cruces.

El conflicto ocurre en la chacra que Neumann tiene en Los Cardales y, según contó, no es nuevo: antes hubo reclamos por los perros que viven en la propiedad. En una entrevista con Desayuno Americano, reproducida por Ciudad Magazine, la modelo dijo que la comisión del barrio recibió una denuncia por el ingreso de los corderos y que el vecino habría amenazado con hacerlos “estofado”.

Qué medida tomará Nicole Neumann

Neumann explicó que colocará más alambrados en el predio para impedir que sus animales pasen al terreno lindero. También contó que tiene cámaras de seguridad y que, aunque no cree que la amenaza se concrete, decidió tomar recaudos.

La conductora describió su propiedad como un terreno de unos 30.000 metros cuadrados y señaló que disfruta allí de la naturaleza y de sus animales. La medida que anunció apunta a reducir los cruces entre ambos lotes y evitar que la disputa continúe.

El origen del conflicto con el vecino

Según el relato de Neumann, los desacuerdos comenzaron con quejas por sus perros y se profundizaron cuando dos corderos ingresaron al terreno vecino. La modelo aseguró que el hombre presentó una denuncia ante la comisión del barrio y que les habría hecho llegar la amenaza a las personas que trabajan en su chacra.

Hasta el momento, la información difundida se basa en el testimonio de Neumann. El vecino no fue identificado públicamente ni se conoció su versión de los hechos.