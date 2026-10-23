Nicole Neumann habló de su separación de Fabián Cubero y lanzó una fuerte confesión: “No me sirvió de nada”

Pasaron nueve años desde que Nicole Neumann y Fabián Cubero pusieron fin a su matrimonio, pero las consecuencias de aquella separación todavía forman parte de su historia. Después de años de enfrentamientos públicos, declaraciones cruzadas y conflictos judiciales, la modelo sorprendió con una reflexión sobre lo que vivió y reconoció que hoy actuaría de otra manera.

En una entrevista con Robertito Funes Ugarte para La Nación, cuyas declaraciones fueron recuperadas por PrimiciasYa, Nicole hizo una inesperada autocrítica sobre la exposición que tuvo su vida privada durante la ruptura. Lejos de volver a apuntar contra su exmarido, admitió que algunas de sus decisiones no dieron los resultados que esperaba y que terminó pagando un costo emocional importante.

Nicole Neumann y su fuerte reflexión sobre la separación de Fabián Cubero

La modelo, que actualmente está casada con el piloto Manu Urcera, recordó uno de los períodos más difíciles de su vida y habló sobre el impacto que tuvo la exposición mediática de sus problemas familiares.

“Siento que tendría que haber resguardado a mis hijas. Al final, la exposición pública no me sirvió de nada y no aceleró ningún proceso judicial”, expresó Nicole.

La declaración llamó la atención porque, durante años, su separación de Cubero estuvo atravesada por conflictos que trascendieron el ámbito privado y se convirtieron en temas recurrentes de los programas de espectáculos.

Esta vez, sin embargo, Neumann eligió mirar hacia atrás desde otro lugar. Su reflexión no estuvo centrada en las diferencias con el exfutbolista, sino en aquello que considera que podría haber manejado de manera distinta.

La modelo reconoció que hacer públicos determinados conflictos no contribuyó a resolverlos, una conclusión a la que llegó después de atravesar una extensa etapa de disputas y exposición.

El costo de vivir bajo la mirada pública: la confesión de Nicole Neumann

Durante la entrevista, Nicole también habló sobre las exigencias que enfrentó desde que comenzó a trabajar como modelo, cuando apenas tenía 15 años.

Desde muy joven debió asumir responsabilidades económicas y aprender a sostener su carrera incluso en momentos personales complicados.

“Tuve que automatizar el hecho de que, aunque me pasara algo malo, debía estar espléndida para trabajar”, confesó.

Con esa frase, dejó al descubierto una de las presiones que marcaron su trayectoria: la necesidad de mostrarse siempre bien frente a las cámaras, independientemente de lo que estuviera atravesando en su intimidad.

Esa experiencia también influyó en su manera de entender la exposición pública y en la importancia que hoy le da a establecer límites entre su vida profesional y familiar.

Cómo es el presente de Nicole Neumann después de los conflictos con Cubero

Actualmente, Nicole Neumann atraviesa una etapa diferente, enfocada en su matrimonio con Manu Urcera, su familia y sus proyectos laborales.

Además de continuar vinculada al mundo de la moda, desarrolla su faceta como conductora en el streaming con Solo con Nikita, un espacio en el que comparte entrevistas y aspectos de su vida cotidiana.

Aunque su historia con Fabián Cubero sigue despertando interés, sus últimas declaraciones mostraron un cambio de perspectiva.

A casi una década de aquella separación que ocupó durante meses las portadas de las revistas y los programas de televisión, Nicole dejó una reflexión que no pasó inadvertida: no todas las batallas se ganan exponiéndolas públicamente.

Y, esta vez, en lugar de señalar responsabilidades ajenas, eligió reconocer aquello que ella misma hubiera hecho de otra manera.