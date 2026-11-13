Nicole Neumann y Martín Cirio lanzaron “Do You Wanna Dancing”: el video y la frase que se hizo viral

Nicole Neumann sorprendió con un inesperado regreso a la música después de 32 años. La modelo se unió al streamer Martín Cirio para lanzar una nueva versión de Do You Wanna Dancing, una canción que había interpretado durante su adolescencia y que ahora recuperó con una propuesta cargada de humor, nostalgia y referencias a su historia mediática.

Según informó TN, el lanzamiento se realizó el jueves 12 de noviembre y estuvo acompañado por un videoclip con una marcada estética de los años 80. La producción llamó la atención por la participación de Nicole y por la inclusión de una de sus frases más recordadas: “Gracias a Dios existen los screenshots”.

Nicole Neumann y Martín Cirio lanzaron “Do You Wanna Dancing”: cómo es el videoclip

El video comienza con Martín Cirio caminando por la calle mientras habla sobre un imprevisto en una grabación. En medio de la conversación, el influencer se choca contra un árbol y termina desmayado.

Una mujer aparece para ayudarlo y lo invita a participar de una clase de aeróbics. Allí se encuentra con Nicole Neumann, quien se convierte en una de las protagonistas del videoclip.

La producción apuesta por una estética retro, con referencias a los videos musicales de los años 80, coreografías y situaciones humorísticas.

La participación de Nicole es el principal atractivo del lanzamiento, ya que recupera una faceta artística que había quedado atrás durante su carrera como modelo y conductora.

El videoclip fue publicado en YouTube y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

“Gracias a Dios existen los screenshots”: la frase de Nicole Neumann que aparece en la canción

Uno de los detalles que más repercusión generó fue la incorporación de una frase que Nicole Neumann popularizó en televisión hace seis años.

“Gracias a Dios existen los screenshots” aparece en la nueva versión del tema, como un guiño a uno de sus momentos más virales.

La expresión surgió en 2020, cuando la modelo participaba como panelista de Nosotros a la mañana, el programa de El Trece.

En aquel momento, durante una discusión mediática vinculada con su separación de Fabián Cubero, Nicole hizo referencia a las capturas de pantalla como una manera de respaldar su versión de los hechos.

La frase se convirtió en un meme y continuó circulando durante años en las redes sociales.

Ahora, Nicole decidió recuperarla con humor y convertirla en parte de su regreso musical.

La historia de “Do You Wanna Dancing”, la canción que Nicole Neumann grabó en los años 90

Aunque muchos la conocen por su extensa trayectoria en el modelaje y la televisión, Nicole Neumann también tuvo una breve experiencia musical.

Durante su adolescencia lanzó Primer amor, su primer y único álbum discográfico, que incluía la canción Do You Wanna Dancing, también conocida como En el colegio.

El tema tenía una impronta pop adolescente, característica de las producciones musicales de aquella época.

Después de ese proyecto, Nicole continuó desarrollando su carrera como modelo y figura televisiva, sin volver a grabar canciones durante más de tres décadas.

La colaboración con Martín Cirio representa así un regreso a sus comienzos artísticos, pero desde una perspectiva diferente, con humor y referencias a su propia historia.

La reacción de las redes al video de Nicole Neumann y Martín Cirio

El estreno de Do You Wanna Dancing generó numerosos comentarios entre los seguidores de ambos.

Según recopiló Minuto Uno, muchos usuarios celebraron la colaboración y destacaron la decisión de Nicole de volver a cantar después de tantos años.

Entre las reacciones aparecieron comentarios como “El hit del verano”, mientras que otros recordaron con humor la famosa frase de los screenshots.

También hubo quienes se sorprendieron por la combinación entre la modelo y el streamer, dos figuras con trayectorias muy diferentes dentro del espectáculo argentino.

La estética ochentosa y las referencias a los años 90 fueron otros de los aspectos que despertaron comentarios.

Martín Cirio continúa con sus colaboraciones musicales

El lanzamiento junto a Nicole Neumann se suma a una serie de proyectos musicales que Martín Cirio viene desarrollando con figuras del espectáculo.

En octubre presentó una colaboración con Luciana Salazar, titulada Ritmo Fuerte y Up, y anteriormente había trabajado junto a Juliana Gattas en Viejo de trapo.

En esta oportunidad, el influencer eligió recuperar una canción de los comienzos de Nicole Neumann y combinarla con elementos de humor y cultura de internet.

El resultado fue un videoclip que mezcla nostalgia, música pop y referencias virales, con el que la modelo volvió a cantar después de 32 años.

La nueva versión de Do You Wanna Dancing ya está disponible en YouTube y se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados del espectáculo argentino durante las últimas horas.