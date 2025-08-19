Oriana Sabatini está en Argentina y habló de todo con LAM. Desde el casamiento de sus amigos Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, hasta su trabajo y sus planes a futuro como familia con Paulo Dybala. Los detalles.

Oriana Sabatini está en Argentina y habló sobre su participación en MasterChef Celebtrity

Oriana Sabatini se encuentra en la Argentina y habló de todo con LAM. En la nota, la modelo contó que vino al país por trabajo y para visitar seres queridos: «Normalmente vengo por trabajo y esta vuelta volví para enfocarme en terminar mi novela, estar en casa trabajando, ver amigas y estar con la familia»

Oriana explicó además por qué no aceptó el ofrecimiento para participar en el programa conducido por Wanda Nara, MasterChef Celebrity: «Me lo propusieron, me encantaría pero el problema mío es que son un montón de meses y si lo hago es a todo o nada para llegar a la final. Es mucho tiempo y justo este año tengo cosas organizadas hasta principios del año que viene», expresó.

Y fundamentó sobre su decisión: «Si viviría acá no lo dudaría un segundo porque sería más fácil coordinar la agenda pero cuando tenés que viajar y dividirte dos lugares tan lejos es un poco difícil».

Oriana Sabatini habló sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: «Estoy feliz»

La cantante también se expresó respecto al casamiento de sus amigos Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz. Estoy feliz por el casamiento de Tini y De Paul. Cada vez que me invitan a un casamiento soy feliz porque amo los casamientos, comer y bailar”, comentó entre risas.

Oriana comentó qué piensa regalarles a los flamantes comprometidos: «A veces, a los amigos que más te importan, es lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje o un detalle, como la bata con la que se despierten el día de su casamiento, algo para que te tengan presente”.

Cabe recordar que Tini y de Paul fueron uno de los tantos invitados a la boda de Oriana y Paulo Dybala en julio de 2024 en una estancia de Exaltación de la Cruz y allí se volvieron a ver tras la separación. Hace poco, volvieron a darse una nueva oportunidad en el amor: se comprometieron en un viaje a Marruecos y trascendió que ya están en la etapa de los detalles organizativos del casamiento.

Oriana Sabatini habló sobre sus planes a futuro junto a Paulo Dybala

Oriana Sabatini dejó en claro que no le molesta que le consulten sobre una futura maternidad con su esposo Paulo Dybala pero que sí a veces le incomodan las formas y la «intensidad» de los medios con respecto a ese tema.

“No me molesta (que le consulten sobre la maternidad). Siento que hace poco me hicieron una nota y fue como muy intenso la manera de preguntar”, expresó la modelo. Y continuó:“Por que no entiendo cuál tenía que ser la respuesta, no sé si quería un cronograma de la cantidad de veces que tengo relaciones con mi pareja”, sostuvo sobre este tema con asombro.

«Era tipo ‘¿Lo están planeando?’ Y sí, macho, ¿Qué querés que te diga? ¿Cuántas veces al día y a qué hora? No sé, no entiendo. Me parece re incómodo y re desubicado”, cerró.