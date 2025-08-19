Cande Vetrano y Andrés Gil estarían atravesando una crisis a meses de convertirse en padres
Pepe Ochoa remarcó una actitud de Vetrano que reluciría una supuesta separación entre los actores.
Tras revelarse que los verdaderos motivos detrás de la separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sería por una supuesta infidelidad de parte de ella, casualmente trascendió que el señalado como “tercero en discordia” también estaría atravesando una crisis en su relación.
Por otra parte, también se conoció que Dai Fernández, la primera señalada de haber tenido un encuentro con Vázquez, se separó de su pareja Gonzalo Gerber tras siete años de relación.
El gesto en redes que encendió el rumor de crisis entre Cande Vetrano y Andrés Gil
Según señalo Pepe Ochoa en LAM, Andrés Gil y Cande Vetrano estarían atravesando una crisis en su relación luego de notar alguna actitud diferente a la de años anteriores: “Durante años, en los cumpleaños de los dos, ella subía fotos de ambos, y este año no subió nada”, remarcó el panelista.
Días atrás, el actor de En otras palabras, obra que comparte con Gime Accardi bajo la dirección de Nico Vázquez, publicó un emotivo posteo dirigido a Vetrano por su cumpleaños.
“La suerte que tengo de estar al lado tuyo. Te amo más que ayer, menos que mañana. Felices 34 mi amor”, escribió Andrés en su cuenta de Instagram, junto a imágenes de ambos. Mientras que ella solamente le contestó con un “te amo”.
Días atrás, la actriz publicó un carrete de imágenes de su viaje a Nueva York donde casi no hubo rastros de parte del actor, hasta en la última fotografía, donde se lo puede ver en una punta.
