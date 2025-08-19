Predicción bomba para Flor Vigna: “Un bebé se viene” y una advertencia de brujería

Flor Vigna, en una reciente participación en el stream de Martín Cirio, se sometió a una lectura de tarot y la mujer le reveló dos cosas que la sorprendieron. Ante la consulta de si alguien le había hecho magia negra recientemente, no obtuvo la respuesta que ella esperaba y quedó aún más sorprendida con una advertencia sobre su futuro.

El desconcierto de Flor Vigna

Previo a revelar si le habían hecho brujería, la tarotista lanzó: “Hay un embarazo que se re viene y me parece que no lo vas a poder evitar«. En shock, la bailarina reaccionó negativamente ante la llegada de un futuro bebé: “No que mi novio es hippie y yo no estoy en un buen momento económico”.

Ratificando la lectura de cartas, la mujer señaló que “se viene un baby importante”, destacando el tamaño del futuro hijo o hija de Vigna.

Respondiendo la pregunta inicial, la tarotista decidió no ocultar la cruel información que le decían las cartas: “Si tenés brujería o no, me dice que sale una energía del diablo que te quiere cortar y que sí, fue una amistad. Yo no sé tu contexto con tu pareja y todo, cómo lo conociste y demás, pero es alguien que lo deseaba, ¿entendés? Y te conocía y como que se calentó”.

La sesión de tarot dejó tanto al streamer como a la bailarina atónita con sus lecturas, y si bien no reveló nombres de quien podría ser la persona que intentó “apagar su luz», si le dio un dato importante de quien podría ser el o la culpable: “Me dicen (las cartas) que te conocía como que te tenían como un saludo o una cordialidad”.

Sin embargo, trayendo calma a la situación, le comentó que con una limpieza de energía su problema se solucionaba.