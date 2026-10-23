PH Podemos Hablar: quiénes son los cinco invitados de Andy Kusnetzoff este sábado 24 de octubre

Andy Kusnetzoff ya tiene todo listo para una nueva edición de PH, Podemos Hablar, el ciclo de Telefe que cada sábado reúne a distintas personalidades para compartir historias, anécdotas y confesiones. Este 24 de octubre de 2026, el conductor recibirá a cinco invitados con perfiles muy diferentes, en una noche que promete conversaciones sobre la actualidad y la vida personal de sus protagonistas.

Según informó el sitio especializado Televisión.com.ar, Telefe confirmó la presencia de Sol Pérez, Karina Mazzocco, Elina Costantini, Coco Sily y Mernuel. La combinación de figuras de la televisión tradicional y del universo digital buscará darle un atractivo especial a una nueva entrega del programa.

PH Podemos Hablar: los cinco invitados de este sábado 24 de octubre

La producción de PH apostó por una mesa que combina nombres reconocidos de la farándula con una figura que ganó popularidad entre los jóvenes a través de las plataformas digitales.

Estos son los invitados confirmados:

Sol Pérez: la panelista y conductora volverá a la pantalla de Telefe para compartir experiencias de su vida personal y profesional.

la panelista y conductora volverá a la pantalla de Telefe para compartir experiencias de su vida personal y profesional. Karina Mazzocco: la conductora de A la tarde, por América TV, aportará su experiencia en los medios y su mirada sobre el mundo del espectáculo.

la conductora de A la tarde, por América TV, aportará su experiencia en los medios y su mirada sobre el mundo del espectáculo. Elina Costantini: la esposa del empresario Eduardo Costantini llegará al programa en medio de su exposición mediática y las polémicas familiares que trascendieron públicamente.

la esposa del empresario Eduardo Costantini llegará al programa en medio de su exposición mediática y las polémicas familiares que trascendieron públicamente. Coco Sily: el actor, humorista y conductor sumará su particular sentido del humor y anécdotas de su extensa trayectoria.

el actor, humorista y conductor sumará su particular sentido del humor y anécdotas de su extensa trayectoria. Mernuel: el joven streamer y creador de contenido representará al mundo digital en una mesa integrada principalmente por figuras de la televisión.

Elina Costantini, una de las invitadas que genera mayor expectativa

Una de las presencias que podría despertar mayor interés es la de Elina Costantini, quien en las últimas semanas volvió a quedar en el centro de la atención mediática por sus conflictos familiares.

Su participación en el programa de Andy Kusnetzoff abrirá la posibilidad de conocer cómo atraviesa su presente personal y su relación con la exposición pública.

También genera curiosidad la presencia de Mernuel, que llevará al clásico formato televisivo la mirada de una generación acostumbrada a comunicarse a través del streaming y las redes sociales.

A qué hora empieza PH Podemos Hablar este sábado y dónde verlo

PH, Podemos Hablar se emitirá este sábado 24 de octubre, desde las 21.30, por Telefe, con Andy Kusnetzoff al frente de la conducción.

Como sucede en cada programa, los invitados participarán del tradicional Punto de Encuentro, donde deberán responder a diferentes consignas relacionadas con sus experiencias personales.

Luego llegará el momento de las conversaciones grupales, una de las características del ciclo, que busca generar encuentros entre personalidades que no suelen coincidir frente a las cámaras.

Con esta nueva selección de invitados, Telefe intentará mantenerse competitivo en la noche del sábado, una de las franjas más disputadas de la televisión argentina.