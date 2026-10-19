Telefe lideró el rating del fin de semana y superó a El Trece en prime time: los programas más vistos

La batalla por el rating de la televisión argentina volvió a tener a Telefe como protagonista durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre. El canal logró imponerse frente a El Trece, con una programación apoyada en el entretenimiento, los juegos y las entrevistas. Uno de los enfrentamientos más destacados se produjo el sábado por la noche, cuando Andy Kusnetzoff volvió a superar a Juana Viale en la competencia directa del prime time.

Según los datos de audiencia difundidos por Television.com.ar y publicados por Clarín, Telefe promedió 5,2 puntos durante el sábado 17 de octubre, frente a los 4,2 de El Trece. La diferencia se amplió durante el horario central, una de las franjas más importantes para los canales de aire.

Rating del sábado 17 de octubre: Telefe ganó y PH, Podemos Hablar fue lo más visto

PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, volvió a ubicarse en el primer puesto del ranking de audiencia.

El programa de Telefe consiguió 8,1 puntos de rating en su primera parte, mientras que la segunda alcanzó los 5,9 puntos, ocupando los dos primeros lugares del día.

El tercer puesto quedó en manos de Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, que registró 5,5 puntos.

La sorpresa llegó desde El Trece, que logró ingresar al ranking con una película del ciclo Cine 13. Guerra sin reglas obtuvo 4,8 puntos, mientras que Los Simpson, por Telefe, completó los cinco programas más vistos con 4,4 puntos.

Andy Kusnetzoff le ganó a Juana Viale: cuánto midió La noche de Mirtha

Uno de los duelos más esperados del sábado fue el enfrentamiento entre PH, Podemos Hablar y La noche de Mirtha.

Con Mirtha Legrand todavía alejada de la conducción por cuestiones de salud, Juana Viale volvió a ponerse al frente del histórico programa de El Trece.

La emisión contó con la participación de Marcelo Bonelli, Martín Llaryora, Tatiana Schapiro y Alejandra Maglietti.

Aunque el ciclo logró mejorar sus números respecto de la semana anterior, La noche de Mirtha alcanzó un promedio de 3,4 puntos, lejos de los 8,1 que consiguió PH en su primera parte.

De todas maneras, el resultado representó una recuperación para Juana Viale, ya que el sábado anterior el programa había registrado 2,1 puntos.

Por su parte, Andy Kusnetzoff recibió a Gonzalo Heredia, Charlotte Caniggia, Andy Chango, Luciana Rubinska y Mónica Gutiérrez, quienes compartieron historias personales en el tradicional punto de encuentro.

La diferencia entre Telefe y El Trece durante el prime time

La ventaja de Telefe se hizo especialmente visible durante el horario central del sábado.

Entre las 20 y las 23.59, Telefe alcanzó un promedio de 6,7 puntos de rating, mientras que El Trece registró 3,8.

De esta manera, la diferencia fue de 2,9 puntos a favor de Telefe, una distancia superior a la registrada en el promedio general del día.

Durante la primera tarde, ambos canales habían empatado con 4,6 puntos. Sin embargo, Telefe comenzó a despegarse en la segunda tarde y consolidó su liderazgo durante la noche.

Cuáles fueron los programas más vistos del sábado 17 de octubre

El ranking de los cinco programas más vistos quedó conformado de la siguiente manera:

PH, Podemos Hablar (Telefe): 8,1 puntos. PH, Podemos Hablar II (Telefe): 5,9 puntos. Pasapalabra (Telefe): 5,5 puntos. Cine 13: Guerra sin reglas (El Trece): 4,8 puntos. Los Simpson (Telefe): 4,4 puntos.

Los números confirmaron el buen rendimiento de los formatos de entretenimiento de Telefe, aunque también mostraron que El Trece consiguió competir con su propuesta cinematográfica.

Qué pasó con el rating del domingo y MasterChef Celebrity

La competencia entre Telefe y El Trece también tuvo un condimento especial durante el domingo 18 de octubre: MasterChef Celebrity, uno de los programas más fuertes del canal, modificó su programación habitual.

El reality gastronómico conducido por Wanda Nara trasladó su gala de eliminación al lunes 19 de octubre, por lo que el domingo no contó con una de las emisiones que habitualmente lideran el rating semanal.

La decisión abrió un escenario diferente para la competencia nocturna, especialmente para El Trece, que buscaba mejorar su desempeño frente a la programación de entretenimiento de Telefe.

Los datos definitivos del domingo 18 todavía no pudieron ser corroborados en las fuentes consultadas, por lo que no corresponde atribuirle al canal una diferencia específica para esa jornada.

Telefe y El Trece: cómo sigue la pelea por el rating

Los resultados confirmados del sábado dejaron a Telefe con una ventaja de un punto en el promedio general y de casi tres puntos durante el prime time.

El rendimiento de PH, Podemos Hablar y Pasapalabra volvió a demostrar la importancia de los formatos de entretenimiento en la estrategia del canal.

Mientras tanto, El Trece encontró una mejora en La noche de Mirtha, aunque todavía lejos de los números de Andy Kusnetzoff.

La próxima prueba para ambos canales será la nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, que este lunes 19 de octubre buscará recuperar el protagonismo del horario central.