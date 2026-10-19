Revés judicial para Ricky Diotto: confirmaron su condena por violencia de género contra Fernanda Callejón

Ricky Diotto recibió un nuevo revés judicial en la causa por violencia de género que lo enfrenta con su expareja, María Fernanda Callejón. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás rechazó por unanimidad el recurso presentado por su defensa y confirmó la condena de cuatro meses de prisión en suspenso que había recibido en mayo de 2026.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal ratificó la sentencia dictada por el Juzgado Correccional N.º 1 de Campana, que había declarado a Diotto penalmente responsable por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto judicial entre Diotto y Callejón, quienes mantuvieron una relación durante varios años. La defensa había intentado revertir el fallo cuestionando las pruebas incorporadas al expediente, pero los camaristas desestimaron sus argumentos.

Qué resolvió la Justicia sobre Ricky Diotto y la denuncia de Fernanda Callejón

La resolución se conoció el viernes 16 de octubre, luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás analizara el recurso presentado por los abogados de Ricky Diotto.

Los jueces resolvieron rechazar la apelación por unanimidad y mantener la condena que había sido dictada en primera instancia.

La información fue dada a conocer por Matías Vázquez en el programa Puro Show, donde se detallaron los alcances de la decisión judicial.

De esta manera, quedó ratificada la pena de cuatro meses de prisión en suspenso, impuesta en mayo por el Juzgado Correccional N.º 1 de Campana.

Por qué Ricky Diotto apeló la condena por violencia de género

Uno de los puntos centrales del conflicto judicial estuvo relacionado con las pruebas utilizadas para fundamentar la sentencia.

La defensa de Diotto cuestionó especialmente una grabación correspondiente a una discusión que el músico mantuvo con Fernanda Callejón en el domicilio que compartían.

Según argumentaron sus abogados, el registro no demostraba que hubiera existido una agresión física.

Además, plantearon que no se había realizado una pericia que permitiera acreditar las lesiones denunciadas por la actriz.

Con estos argumentos, la defensa solicitó que se dejara sin efecto la condena.

Sin embargo, los integrantes de la Cámara desestimaron los cuestionamientos y confirmaron la decisión del tribunal de primera instancia.

Qué ocurrió entre Ricky Diotto y Fernanda Callejón: el episodio que llegó a la Justicia

La causa judicial se originó a partir de un episodio ocurrido entre el 4 y el 5 de junio de 2022, cuando Diotto y Callejón todavía estaban en pareja.

De acuerdo con la denuncia, durante una discusión en la vivienda familiar, Diotto habría sujetado a la actriz de los brazos y la habría empujado contra una pared.

Durante el proceso judicial se analizaron distintos elementos probatorios, entre ellos testimonios, fotografías, mensajes y registros de discusiones.

La valoración de esas pruebas derivó en la sentencia condenatoria dictada en mayo de 2026, que ahora fue confirmada por la Cámara.

El caso tuvo una importante repercusión mediática debido a las denuncias públicas y los enfrentamientos entre los integrantes de la expareja.

Qué había dicho Ricky Diotto después de recibir la primera condena

Cuando se conoció el fallo de primera instancia, Ricky Diotto rechazó las acusaciones y adelantó que recurriría a la Justicia para intentar revertir la sentencia.

En una entrevista con Intrusos, el músico expresó: “Vamos a apelar y listo, para mí es un tema terminado”.

También difundió un descargo en sus redes sociales en el que negó haber ejercido violencia física contra su expareja.

“Se me acusa de golpes y maltratos hacia mi exesposa, hechos que JAMÁS ocurrieron”, manifestó en aquella oportunidad.

Diotto cuestionó además los fundamentos de la resolución judicial y sostuvo que las acusaciones no habían sido demostradas.

Sin embargo, la Cámara rechazó los argumentos presentados por su defensa y ratificó la responsabilidad penal establecida en la sentencia original.

¿Ricky Diotto irá preso? Qué significa la condena de cuatro meses de prisión en suspenso

Uno de los interrogantes que surgieron después de conocerse la decisión judicial es si Ricky Diotto deberá cumplir una pena de prisión efectiva.

La sentencia confirmada establece cuatro meses de prisión en suspenso, también denominada pena de ejecución condicional.

Esto significa que la condena no implica su ingreso inmediato a una cárcel, siempre que se mantengan las condiciones legales y judiciales correspondientes.

La ejecución condicional puede estar acompañada de determinadas obligaciones y reglas de conducta fijadas por el tribunal.

Su incumplimiento puede generar consecuencias judiciales, de acuerdo con las circunstancias y la normativa aplicable.

Por lo tanto, la ratificación de la condena no significa que Diotto deba quedar detenido de manera inmediata.

Cómo sigue la causa entre Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Con la resolución de la Cámara, la condena contra Ricky Diotto quedó confirmada en segunda instancia, luego de que los jueces rechazaran por unanimidad la apelación.

El fallo representa un avance importante dentro del expediente, aunque todavía podrían existir otras vías de revisión judicial, según las condiciones procesales del caso.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre la presentación de un nuevo recurso por parte de la defensa.

La decisión vuelve a colocar en el centro de la atención el conflicto judicial entre el Diotto y Fernanda Callejón, que lleva varios años y que ahora suma una nueva resolución desfavorable para Diotto.