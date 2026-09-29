Ricky Diotto y María Fernanda Callejón, otra vez enfrentados: la nueva decisión judicial que trascendió

El conflicto entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto sumó un nuevo episodio. Tras la condena contra el músico y la apelación presentada por su defensa, trascendió que estaría preparando una nueva acción judicial relacionada con el cuidado de la hija que tienen en común.

La disputa entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto parece estar lejos de terminar. Después de años de enfrentamientos judiciales y mediáticos, en las últimas horas trascendió una nueva versión que podría abrir otro capítulo en los tribunales.

Según informó Karina Iavícoli en LAM, Diotto estaría avanzando con una presentación para solicitar judicialmente la tenencia —técnicamente, el cuidado personal— de la hija que tiene con la actriz. La periodista sostuvo que la decisión estaría “muy avanzada”. Por el momento, no existe confirmación pública de que el pedido ya haya sido presentado ante la Justicia.

Qué se sabe del nuevo conflicto entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón

De acuerdo con la información difundida en el programa de América TV y reproducida por la Agencia Noticias Argentinas, la eventual presentación de Diotto incluiría cuestionamientos hacia Callejón respecto de la relación de la menor con su padre. Se trata, por ahora, de argumentos atribuidos al entorno y la versión de Diotto, no de hechos determinados judicialmente.

La información aparece pocos días después de que el músico volviera a hablar públicamente sobre la difícil relación con su ex.

En una entrevista con Intrusos, Diotto afirmó que quería mantener el menor contacto posible con Callejón y sostuvo que recientemente había vivido un nuevo episodio de tensión. Según su versión, la actriz lo habría amenazado delante de su hija, una acusación que formuló públicamente y que no equivale a una determinación judicial.

La discusión por el dinero de su hija

Otro de los puntos que volvió a exponer el conflicto entre ambos está relacionado con el dinero que la menor recibió por su participación en una obra de teatro.

Diotto explicó que ese dinero había sido depositado inicialmente a Callejón y que se encontraban realizando gestiones para crear una cuenta judicial en la que los fondos permanezcan resguardados hasta que la joven cumpla 18 años.

Consultado sobre si el dinero continuaba disponible, el músico dijo no estar al tanto y remarcó que los fondos pertenecen a su hija y no a ninguno de sus padres.

Ricky Diotto apeló la condena por violencia de género

La nueva disputa ocurre mientras continúa otro frente judicial entre los ex.

En mayo de 2026, Diotto fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso por hechos vinculados a lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género. La sentencia estableció además reglas de conducta y tratamiento psicológico.

La defensa del músico apeló la resolución, por lo que esa discusión judicial todavía continúa. Diotto cuestionó públicamente el fallo y negó las acusaciones en su contra.

Callejón, por su parte, había considerado la sentencia una reparación después de las acusaciones que recibió desde que hizo pública su denuncia. Su abogado, Martín de Vargas, sostuvo tras conocerse el fallo que la resolución había respaldado judicialmente los hechos denunciados por la actriz.

Una separación atravesada por conflictos judiciales

Callejón y Diotto finalizaron formalmente su divorcio en agosto de 2025, pero desde entonces continuaron los desacuerdos por cuestiones familiares, económicas y judiciales.

Ahora, la posibilidad de una nueva presentación relacionada con el cuidado de su hija vuelve a colocar a la expareja en el centro de la atención. Habrá que esperar para saber si el planteo que trascendió en televisión finalmente se formaliza ante la Justicia y cuál será la respuesta de Callejón.