Ricardo Diotto acusó a Fernanda Callejón de “amenazas” y sostuvo que su condena está basada en un “cuento”

El músico Ricky Diotto volvió a apuntar contra su exesposa, María Fernanda Callejón, y aseguró que fue amenazado por la actriz. Además, cuestionó con dureza el fallo judicial que lo condenó a cuatro meses de prisión en suspenso por violencia de género y sostuvo que la sentencia se basó en hechos que, según su versión, nunca ocurrieron.

En primer lugar, Diotto habló sobre el dinero generado por trabajos teatrales de la hija que tiene en común con Callejón. Según explicó, por disposición judicial esos ingresos fueron depositados inicialmente a la madre, aunque actualmente buscan otro mecanismo para administrarlos.

“Ahora estamos en tratativas de armar una cuenta judicial para que el dinero quede ahí hasta que ella tenga 18 años”, señaló. Y remarcó que esos fondos pertenecen exclusivamente a la menor y no deberían ser utilizados por ninguno de sus padres.

Ricky Diotto aseguró que María Fernanda Callejón lo amenazó

Al referirse a su actual relación con Callejón, Diotto aseguró que el conflicto entre ambos está lejos de haberse terminado y manifestó su intención de mantener distancia.

“Hago mi vida y la quiero tener lo más lejos posible porque está todo cada vez peor. En el juzgado se habló de que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo absolutamente al revés”, sostuvo.

En ese contexto, el músico denunció públicamente un supuesto episodio ocurrido la semana pasada y afirmó que Callejón lo habría amenazado delante de la hija de ambos.

“Hubo una situación la semana pasada que me terminó de saturar y no voy a permitir que me amenace”, expresó. Según su relato, la actriz le habría dicho directamente: “Tené mucho cuidado”. Diotto adelantó que el episodio quedará ahora en manos de sus abogados.

Ricky Diotto cuestionó la condena por violencia de género

Diotto también se refirió a la condena a cuatro meses de prisión en suspenso que recibió luego de la denuncia por violencia de género y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.

El músico calificó el caso como “un cuento” y aseguró que, desde su perspectiva, no pudieron probarse los hechos que se le atribuyeron. Incluso cuestionó duramente al juez que intervino en la causa y consideró que la pena impuesta no se correspondía con la gravedad de las acusaciones que había recibido.

“Se armó un circo, mancharon mi nombre, reputación e historia”, sostuvo Diotto, visiblemente molesto por la situación.

De esta manera, el enfrentamiento entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón sumó un nuevo capítulo, esta vez con una acusación de amenaza formulada públicamente por el músico y la posibilidad de que sus abogados intervengan ante lo ocurrido.