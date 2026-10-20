Robert De Niro le escribió a la pareja de Luis Brandoni: qué dice la emotiva carta a seis meses de su muerte

La amistad entre Robert De Niro y Luis Brandoni trascendió los escenarios, las cámaras y las fronteras. A seis meses de la muerte del reconocido actor argentino, se conoció un gesto de la estrella de Hollywood que emocionó a sus seguidores: una carta escrita a mano y dirigida a Saula Benavente, quien fue pareja de Brandoni durante los últimos 13 años de su vida.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la carta apareció entre las fotografías que Benavente compartió en sus redes sociales para recordar al actor, fallecido el 20 de abril de 2026, a los 86 años. En el mensaje, De Niro expresó sus condolencias y se disculpó por la demora en hacerle llegar sus palabras.

Qué decía la carta que Robert De Niro le envió a la pareja de Luis Brandoni

Lejos de los grandes homenajes públicos, Robert De Niro eligió un gesto personal para acompañar a Saula Benavente en su duelo.

El protagonista de Taxi Driver y El padrino II le hizo llegar una carta manuscrita dentro de un sobre que llevaba escrito el nombre de la destinataria.

En una hoja con su nombre impreso, el actor estadounidense dejó un mensaje breve, pero cargado de afecto.

«¡Mis más profundas condolencias! Con amor, Bob y familia», escribió De Niro, utilizando el apodo con el que lo conocen sus amigos.

La carta incluía una posdata en la que el artista reconocía que había tardado en comunicarse.

«¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo enviar esta nota de condolencia!», agregó.

El mensaje fue una de las imágenes que Benavente decidió compartir públicamente al recordar los seis meses de la partida de Brandoni.

Aunque no trascendió la fecha exacta en la que recibió la carta, su publicación permitió conocer un gesto privado de una de las figuras más importantes del cine internacional.

Luis Brandoni y Robert De Niro: una amistad de 40 años que llegó a la pantalla

La relación entre Luis Brandoni y Robert De Niro comenzó en 1986, durante un encuentro en Nueva York.

Desde entonces, los actores mantuvieron un vínculo que se extendió durante cuatro décadas, a pesar de desarrollar sus carreras en países diferentes.

Esa amistad finalmente llegó a la pantalla en 2023, cuando compartieron escenas en Nada, la serie argentina creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat para Disney+.

En la ficción, Brandoni interpretó a Manuel Tamayo Prats, un crítico gastronómico porteño, mientras que De Niro se puso en la piel de Vincent, un amigo estadounidense que viajaba a Buenos Aires.

La participación del actor de Hollywood tuvo una particularidad: fue el propio Brandoni quien lo convenció de sumarse al proyecto mediante una carta escrita a mano.

En aquella oportunidad, el argentino le expresó su admiración y le propuso compartir una experiencia profesional que ambos tenían pendiente.

De Niro aceptó la invitación y viajó a Buenos Aires para grabar sus escenas.

Años después, las cartas volvieron a conectar sus historias, aunque esta vez en circunstancias muy diferentes: la despedida definitiva de uno de los actores más queridos de la Argentina.

El recuerdo de Saula Benavente a seis meses de la muerte de Luis Brandoni

La carta de Robert De Niro formó parte de un homenaje más amplio que Saula Benavente publicó en Instagram.

La directora, guionista y productora reunió fotografías de los años que compartió con Brandoni, desde viajes y ceremonias hasta escenas sencillas de su vida cotidiana.

En las imágenes aparecían abrazos, paseos, encuentros con amigos y momentos alejados de la exposición pública.

Junto a ese álbum personal, Benavente escribió una reflexión sobre cómo atraviesa la ausencia de su compañero.

«Van a ser seis meses. Y a medida que se acumulan, la tristeza va acomodándose», expresó.

También recordó las experiencias que compartieron, las conversaciones, los viajes y las dificultades que enfrentaron juntos.

«Qué maravilla los amigos y el haber sido así, cómplices», agregó.

Finalmente, cerró su publicación con una frase especialmente dedicada al actor: «A sus pies la eternidad, Sr. Beto».

El homenaje recibió mensajes de afecto de distintas figuras del espectáculo argentino, entre ellas Facundo Arana, Ana María Picchio y Miguel Ángel Rodríguez.

Cómo fue la historia de amor de Luis Brandoni y Saula Benavente

Luis Brandoni y Saula Benavente comenzaron su relación en septiembre de 2013, después de reencontrarse durante una celebración organizada por Claudio Segovia, creador de Tango Argentino.

Aunque ya se conocían del ambiente teatral, fue en aquella reunión cuando comenzó a construirse el vínculo sentimental.

La diferencia de edad de 33 años nunca fue un impedimento para la pareja, que encontró en el arte, el teatro y la vida cultural varios intereses compartidos.

Sin embargo, tomaron una decisión poco habitual: eligieron mantener sus casas separadas durante toda la relación.

Brandoni vivía en Retiro y Benavente en Palermo. Ambos conservaron sus rutinas y espacios personales, aunque compartían viajes, actividades y encuentros familiares.

La productora acompañó al actor durante sus últimos años y permaneció a su lado hasta su fallecimiento.

Brandoni murió el 20 de abril de 2026, después de permanecer internado por las complicaciones derivadas de una caída doméstica que le provocó un hematoma subdural.

Dos cartas y una amistad: el vínculo que unió a Luis Brandoni con Robert De Niro

La publicación de Saula Benavente permitió recuperar un detalle particular de la amistad entre los dos actores.

En 2023, una carta de Brandoni había sido fundamental para que De Niro aceptara participar en una producción argentina. Tres años después, otra carta, esta vez escrita por el estadounidense, llegó a manos de la mujer que acompañó a su amigo hasta el final.

La primera había servido para concretar un proyecto artístico que ambos deseaban compartir. La segunda fue una expresión de afecto frente a su ausencia.

A seis meses de la muerte de Luis Brandoni, el mensaje de Robert De Niro se convirtió en uno de los recuerdos más emotivos de una amistad que se mantuvo durante cuatro décadas.

Un gesto sencillo, escrito de puño y letra, que también quedó entre las imágenes con las que Saula Benavente decidió recordar al hombre con quien compartió los últimos 13 años de su vida.