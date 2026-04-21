Qué pasará con la segunda temporada de “Nada” tras la muerte de Luis Brandoni

El mundo del espectáculo argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Luis Brandoni, ocurrida el lunes 20 de abril. El actor, de 86 años, se encontraba en plena actividad laboral y tenía varios proyectos en marcha, entre ellos la esperada continuidad de Nada, la serie que protagonizó junto a Robert De Niro.

Según publicó revista Caras, su fallecimiento no solo generó conmoción en el ambiente artístico, sino también una gran incertidumbre en torno al futuro de la ficción que había sido confirmada para una segunda temporada.

La incógnita sobre el futuro de “Nada”

La serie, disponible en Disney+, había logrado una gran repercusión tras su estreno en 2024. En ella, Luis Brandoni interpretaba a Manuel, un sofisticado crítico gastronómico cuya vida cambiaba con la irrupción del personaje de Robert De Niro.

De acuerdo a lo informado por revista Caras, la producción ya tenía luz verde para una segunda entrega que incluso se encontraba en etapa de desarrollo. La nueva temporada iba a contar con cinco episodios y sumaría locaciones internacionales, principalmente en Nueva York, en un claro guiño al actor estadounidense.

Además, trascendió que el proyecto podría cambiar su nombre a Todo, como una evolución del universo narrativo original creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Qué dijo la plataforma y qué puede pasar

Hasta el momento, Disney+ no emitió ningún comunicado oficial sobre el futuro de la serie tras la muerte de Luis Brandoni.

Una de las grandes dudas es si el actor llegó a grabar escenas para esta nueva etapa o si el proyecto podría reformularse o incluso cancelarse. Tampoco se descarta que la producción avance con cambios en la historia como forma de homenajearlo.

Por ahora, todo permanece en evaluación.

Cómo nació la amistad entre Brandoni y De Niro

La relación entre Luis Brandoni y Robert De Niro se remonta a los años 80, cuando el actor argentino viajó a Nueva York para trabajar en la película Made in Argentina.

Según relató en distintas entrevistas, fue el propio De Niro quien pidió conocerlo. A partir de ese primer contacto nació una amistad que se consolidó con un gesto muy recordado: el actor estadounidense lo invitó a pasar la Nochebuena con su familia.

Esa relación personal fue clave décadas después para concretar Nada, donde ambos compartieron pantalla y lograron una química que fue celebrada por el público y la crítica.

Un futuro abierto para una serie exitosa

Con un guion en desarrollo, una historia en expansión y una dupla actoral que había conquistado a la audiencia, la segunda temporada de Nada se perfilaba como uno de los grandes proyectos argentinos en plataformas.

Sin embargo, la muerte de Luis Brandoni deja un escenario abierto y sin definiciones.

Por ahora, el destino de la serie es una incógnita, y los fanáticos esperan una decisión oficial que determine si la historia continuará o quedará como una obra marcada por su primera temporada.