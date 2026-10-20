Soledad Silveyra emocionó con un mensaje para Luis Brandoni y anunció cuándo volverá al teatro

Soledad Silveyra atraviesa un momento especial de su vida, marcado por la recuperación de un problema de salud y las ganas de volver a trabajar. A sus 74 años, la actriz recibió un reconocimiento a su trayectoria durante la ceremonia de los Premios ACE 2026 y, aunque no pudo estar presente, sorprendió con un mensaje en el que dejó en claro que todavía tiene mucho por hacer sobre los escenarios.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la ceremonia se realizó el lunes 19 de octubre en el Teatro El Nacional, donde la Asociación de Cronistas del Espectáculo distinguió a la actriz por sus más de seis décadas de trabajo. Desde su domicilio, donde continúa recuperándose de una caída, Solita envió un video cargado de recuerdos, agradecimientos y una promesa: regresar al teatro en 2027.

Soledad Silveyra anunció su regreso al teatro después de su accidente

La actriz no pudo participar de la ceremonia porque todavía atraviesa un proceso de rehabilitación que comenzó después de sufrir una caída en su casa, a principios de septiembre.

En su representación, su hijo Facundo Jaramillo recibió el reconocimiento y agradeció el cariño que el público y los medios de comunicación le brindaron a su madre a lo largo de los años.

Sin embargo, Silveyra quiso estar presente de alguna manera y preparó un mensaje especial para la ocasión.

En el video, repasó sus comienzos en la actuación y recordó cómo la popularidad que alcanzó en televisión le permitió desarrollar una extensa carrera teatral.

La actriz también destacó las numerosas giras que realizó por el país y las experiencias que compartió con distintas generaciones de intérpretes.

Lejos de pensar en un retiro, aseguró que su intención es regresar a los escenarios durante 2027, una vez que complete su recuperación.

«Me preparo para el 2027 con muchas ganas de volver», expresó durante su mensaje.

Cómo está la salud de Soledad Silveyra tras su caída

La ausencia de Solita en los Premios ACE estuvo directamente relacionada con las consecuencias del accidente doméstico que sufrió en septiembre.

La actriz debió permanecer 22 días internada en el Sanatorio Otamendi, después de una caída que le provocó una fractura de pelvis y una fisura de sacro.

El 29 de septiembre recibió el alta médica y pudo regresar a su domicilio para continuar con la rehabilitación.

Desde entonces, compartió algunos avances de su recuperación a través de las redes sociales.

El pasado 16 de octubre publicó un video en el que se la observaba realizando ejercicios físicos y agradeció las muestras de afecto que recibió durante las últimas semanas.

También reconoció que el proceso no resulta sencillo y que todavía atraviesa momentos de dolor.

Durante la ceremonia de los ACE, Silveyra explicó que tiene por delante un período estimado de tres meses de recuperación, del cual apenas había completado el primero.

A pesar de las dificultades, se mostró optimista y dejó en claro que su objetivo es recuperar la movilidad para volver a trabajar.

El emotivo recuerdo de Soledad Silveyra a Luis Brandoni en los Premios ACE

Uno de los momentos más significativos del mensaje llegó cuando Soledad Silveyra recordó a Luis Brandoni, con quien compartió una extensa trayectoria y sus últimos proyectos teatrales.

La actriz eligió cerrar su intervención con una reflexión que solía repetir su compañero sobre el paso del tiempo y la huella que dejan los artistas.

La referencia a Brandoni tuvo un significado especial por la relación profesional y afectiva que ambos construyeron durante décadas.

En los últimos años, Silveyra y Brandoni habían compartido escenario en la obra ¿Quién es quién?, una comedia que los reunió nuevamente frente al público.

La producción atravesó distintas dificultades vinculadas con la salud de sus protagonistas, que obligaron a suspender funciones.

Tras la muerte de Brandoni en abril de 2026, Solita expresó en distintas oportunidades cuánto significó para ella haber compartido escenario con el actor.

Su recuerdo durante los Premios ACE fue también una forma de homenajear a una generación de artistas que marcó la historia del teatro argentino.

Más de 60 años de carrera y 180 personajes: la trayectoria de Soledad Silveyra

Durante el mensaje que preparó para la ceremonia, Soledad Silveyra hizo un recorrido por sus más de seis décadas de trabajo en televisión, cine y teatro.

La actriz recordó especialmente sus primeros proyectos teatrales y la experiencia de producir espectáculos junto a su marido, José Jaramillo.

Entre aquellas producciones mencionó el trabajo que compartió con Héctor Alterio, uno de los grandes referentes de la actuación argentina.

También destacó que, a lo largo de su carrera, interpretó más de 180 personajes, una cifra que refleja la diversidad de registros y géneros que abordó.

Su trayectoria incluye recordadas ficciones televisivas, producciones cinematográficas y numerosas obras teatrales.

Además, Silveyra construyó un vínculo especial con el público a través de su participación como conductora y jurado de programas de televisión.

Durante el homenaje, los presentadores destacaron su versatilidad, su capacidad para asumir nuevos desafíos y su permanente compromiso con la actuación.

El mensaje de Soledad Silveyra que emocionó en los Premios ACE 2026

El reconocimiento llegó en un momento en el que la actriz permanece alejada de los escenarios por indicación médica.

Sin embargo, Solita convirtió su ausencia en una oportunidad para agradecer y hablar de sus proyectos futuros.

En su mensaje, recordó las experiencias que acumuló durante décadas de trabajo, las giras que le permitieron recorrer el país y los compañeros con quienes compartió profesión.

También expresó su gratitud por pertenecer a una generación de artistas que considera excepcional.

Su deseo de volver al teatro en 2027 fue una de las noticias más importantes de la noche, especialmente después de las dificultades de salud que atravesó en los últimos meses.

Aunque todavía no anunció una obra ni una fecha concreta para su regreso, dejó en claro que mantiene intacto su entusiasmo por actuar.

Y resumió ese sentimiento con una frase que despertó emoción entre quienes siguieron el homenaje: «Esto no termina acá».