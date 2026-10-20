Roberto García Moritán, envuelto en un escándalo en plena calle: intervino la policía y se conoció con quién se enfrentó

Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de una polémica, esta vez por un violento cruce con el dirigente político Néstor Pitrola. Lo que comenzó como una discusión durante un programa de televisión terminó en plena calle, con gritos, acusaciones cruzadas y la intervención de efectivos policiales para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

El episodio ocurrió durante el fin de semana, después de que ambos participaran de un programa de La Nación+. Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América TV), la tensión comenzó frente a las cámaras y continuó cuando los invitados abandonaron el estudio. El relato fue difundido este martes 20 de octubre por PrimiciasYa.

Roberto García Moritán y Néstor Pitrola: cómo comenzó la pelea en televisión

El exfuncionario porteño y el dirigente del Partido Obrero coincidieron en un programa de debate político, donde sus diferencias ideológicas dieron lugar a una discusión cada vez más acalorada.

De acuerdo con la reconstrucción de Pepe Ochoa, el intercambio habría incluido amenazas y un desafío para continuar la discusión fuera del estudio.

El panelista aseguró que Pitrola habría amenazado con golpear a García Moritán y que este último le respondió invitándolo a resolver el conflicto afuera.

Lejos de terminar cuando se apagaron las cámaras, la tensión se trasladó a las inmediaciones del canal, donde ambos volvieron a encontrarse.

Escándalo en plena calle: qué pasó cuando intervino la policía

Según contó Ochoa, García Moritán habría esperado a Pitrola en una esquina cercana al estudio de televisión, donde la discusión volvió a subir de tono.

El periodista aseguró que hubo un fuerte enfrentamiento verbal y que integrantes de la producción tuvieron que intervenir para separar a los protagonistas.

“Estuvieron como 20 minutos en la vía pública a los gritos”, relató el panelista al describir el escándalo.

También señaló que efectivos policiales se acercaron al lugar debido a la magnitud del altercado.

Aunque inicialmente circularon versiones sobre una pelea a golpes de puño, no está confirmado que ambos hayan llegado a golpearse. De hecho, los protagonistas dieron versiones diferentes sobre lo sucedido.

Roberto García Moritán rompió el silencio y negó haberse agarrado a las piñas

Después de que el episodio tomara estado público, Roberto García Moritán habló con la periodista Karina Iavícoli, quien compartió su respuesta durante LAM.

El exfuncionario negó que hubiera existido una pelea física y explicó cuál había sido su intención durante el enfrentamiento.

“No me agarré a piñas, solo quise marcarle la cancha a quienes incitan a la violencia”, aseguró García Moritán.

También cuestionó las posiciones políticas de su adversario y sostuvo que su reacción había estado relacionada con las diferencias que surgieron durante el debate.

De esta manera, el exmarido de Pampita buscó desmentir las versiones que lo señalaban como protagonista de una pelea a golpes.

La dura respuesta de Néstor Pitrola contra Roberto García Moritán

Néstor Pitrola también dio su versión del episodio y utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones.

En un mensaje dirigido al periodista Luis Gasulla, el dirigente del Partido Obrero sostuvo que García Moritán había intentado agredirlo tanto dentro como fuera del estudio.

“Moritán me quiso agredir adentro y afuera del estudio de La Nación+. No le di ni cinco de bola a sus provocaciones”, expresó.

Además, aseguró que el exfuncionario había reaccionado de manera violenta después del debate y cuestionó su comportamiento.

“Perdió el debate y quería agredir”, afirmó Pitrola.

Sus declaraciones dejaron en evidencia que el enfrentamiento no terminó con la intervención policial, sino que continuó públicamente con acusaciones cruzadas.

Qué se sabe del enfrentamiento entre Roberto García Moritán y Néstor Pitrola

Hasta el momento, las versiones coinciden en que existió una fuerte discusión televisiva que continuó en la vía pública, aunque difieren sobre quién provocó el enfrentamiento y si hubo intentos de agresión física.

Mientras Pepe Ochoa aseguró que fue necesaria la intervención de productores y policías, García Moritán negó haberse agarrado a las piñas y Pitrola sostuvo que el empresario intentó agredirlo.

En LAM también se mencionó la posibilidad de una intervención judicial de oficio, aunque no se difundió una confirmación oficial sobre la apertura de una causa.

El episodio volvió a colocar a Roberto García Moritán en el centro de la atención mediática, esta vez por una controversia política que comenzó frente a las cámaras y terminó generando un escándalo en plena calle.