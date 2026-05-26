Elecciones 2027: Roberto García Moritán confirmó que será candidato a Jefe de Gobierno en CABA

Roberto García Moritán confirmó que competirá por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027 y anticipó que trabaja en un nuevo frente político junto al Partido Demócrata Progresista para disputarle los comicios al PRO y La Libertad Avanza.

Durante una entrevista en Infobae, el exministro de Desarrollo Económico porteño sostuvo que la Ciudad se convirtió en un espacio de disputa nacional. “El PRO no la quiere perder. Hay una codicia por parte de La Libertad Avanza”, afirmó el empresario y exfuncionario porteño al referirse al escenario político de cara a 2027.

El armado electoral que busca competir contra PRO y La Libertad Avanza

García Moritán señaló que se incorporó al Partido Demócrata Progresista, conducido por Óscar Moscariello, para avanzar en una nueva coalición electoral. Según explicó, buscará captar votantes identificados con ideas liberales y sectores de clase media.

“Voy a competir con Libertad Avanza, con el PRO, con aparatos electorales en funcionamiento y con mucho financiamiento y militancia. Yo voy a jugar con lo que tengo”, sostuvo el exlegislador porteño durante la entrevista.

El empresario también vinculó la disputa política nacional con el control de la Ciudad de Buenos Aires. “Gobernar Buenos Aires es como gobernar París, es como gobernar Madrid, es como gestionar una gran capital global”, dijo.

En ese marco, consideró que el macrismo intentará sostener el distrito y apuntó directamente a Karina Milei. “Es un deseo de Karina Milei de decir: ahí pongo a alguien de La Libertad Avanza a competir, a jugar y a ganarnos”, expresó.

El mensaje de García Moritán hacia la clase media de CABA

García Moritán afirmó que su espacio se define como “liberales humanistas” y aseguró que buscará enfocarse en la situación económica de las pymes y de la clase media.

“Volver a contener a la clase media, que me parece que es la más castigada en todo este proceso, la pyme familiar, que la está pasando mal y necesita políticas activas”, señaló al describir el proyecto político.

También responsabilizó al populismo por la situación económica actual. “La responsabilidad del desastre y del momento que estamos viviendo tiene que ver con el populismo. Estas son las consecuencias de 80 años de populismo”, afirmó.