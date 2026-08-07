Roberto García Moritán rompió el silencio tras los rumores de romance: «Estoy soltero»

El exfuncionario Roberto García Moritán salió al cruce de las versiones que lo vincularon sentimentalmente con la influencer Emily Ceco y la panelista Virginia Gallardo, y lanzó un duro descargo contra los medios de espectáculos que difundieron la información.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la vida sentimental del exmarido de Carolina «Pampita» Ardohain volvió a quedar en el centro de la escena luego de que, durante la última emisión de LAM (América TV), se mostraran imágenes de Moritán caminando por las calles de Palermo junto a la ex participante de Love is Blind.

En el programa, además, deslizaron que el empresario también mantendría un vínculo con Virginia Gallardo, quien, según aseguraron, sería una visitante frecuente de su departamento.

El duro descargo de García Moritán contra los periodistas de espectáculos

Horas después de que trascendieran esas versiones, Moritán utilizó un vivo de Instagram para expresar su enojo y cuestionar con dureza el trabajo de algunos periodistas del mundo del espectáculo.

«Qué triste tiene que ser tu realidad para que tu vida profesional se centre en hablar de otros diciendo mentiras y tirando mier… todo el tiempo«, manifestó.

Visiblemente molesto, redobló la crítica y agregó: «Qué triste hacer de tu vida el hablar mal de otras personas. Pobre gente, Dios mío«.

Su futuro político y un mensaje para quienes hablan de su vida privada

En medio de su descargo, el exfuncionario también se refirió a su presente político. Tras un período en el que su carrera quedó atravesada por la exposición mediática luego de su separación de Pampita, aseguró que ahora busca volver a enfocarse en su trabajo.

Incluso, adelantó que su intención es competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y sostuvo que quienes hoy difunden rumores sobre su vida privada «se van a querer matar» cuando eso ocurra.

«Se van a querer matar por toda esa mala leche con la que hablan de mí y mi familia, y cómo inventan situaciones«, afirmó.

«Estoy soltero», la respuesta de Moritán a los rumores

Sobre el final de su mensaje, García Moritán puso fin a las especulaciones sobre su situación sentimental y negó estar en pareja.

«Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas«, sentenció, descartando así las versiones que lo vinculaban tanto con Emily Ceco como con Virginia Gallardo.