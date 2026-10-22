Rolando Graña ganó el Martín Fierro de Radio 2026 y lanzó un fuerte mensaje: “A los insultos les respondemos con trabajo”

Rolando Graña fue uno de los protagonistas de los Martín Fierro de Radio 2026. El periodista subió al escenario para recibir el premio a Mejor Programa Periodístico Matutino Diario en AM por Rolando por la mañana (RPM), el ciclo que conduce en Radio Splendid, y sorprendió con un discurso que fue mucho más allá de los agradecimientos.

La ceremonia se realizó el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, donde las principales figuras de la radio argentina se reunieron para celebrar una nueva edición de los premios organizados por APTRA.

Según informó Agencia Noticias Argentinas (NA), Graña aprovechó el reconocimiento para hablar de las dificultades que enfrenta el periodismo y responder a las descalificaciones que reciben los profesionales de los medios.

Rolando Graña ganó el Martín Fierro y respondió a las críticas contra el periodismo

Visiblemente satisfecho por el reconocimiento, Rolando Graña agradeció a APTRA y al equipo de Radio Splendid, pero también destacó que se trataba de un momento especial en su trayectoria profesional.

“Nunca me había tocado una nominación, y un premio por mi laburo en radio”, expresó el conductor, quien también agradeció a Guido García, director de la emisora.

Sin embargo, el tono de su discurso cambió cuando decidió referirse a las agresiones que, según sostuvo, reciben los periodistas.

“Para los que hacemos periodismo, fueron años muy duros”, afirmó antes de recordar algunos de los calificativos despectivos que suelen dirigirse contra los trabajadores de prensa.

Fue entonces cuando lanzó la frase que marcó su intervención:

“A los insultos les respondemos con trabajo”, aseguró.

El conductor remarcó que, frente a las descalificaciones, su respuesta y la de sus compañeros consiste en continuar informando cada mañana.

La crítica de Rolando Graña a Javier Milei durante los Martín Fierro de Radio

El periodista también utilizó el escenario para referirse a la realidad económica y social de la Argentina.

Durante su discurso, Graña mencionó las dificultades que atraviesan numerosas familias para llegar a fin de mes, el endeudamiento y la situación de los jubilados.

“La gente no llega a fin de mes, se endeuda, los jubilados están mal”, sostuvo.

Luego, el conductor cerró su reflexión con una referencia directa al presidente Javier Milei.

“Hay mucha gente que la pasa mal en Argentina aunque al presidente no le guste”, expresó.

Sus palabras incorporaron un mensaje político y social a una ceremonia que estuvo atravesada por reconocimientos, homenajes y discursos de distintas figuras de los medios.

Rolando por la mañana se impuso en una de las categorías más competitivas

El programa de Rolando Graña en Radio Splendid obtuvo la estatuilla a Mejor Programa Periodístico Matutino Diario en AM, una categoría que reunió a importantes ciclos informativos.

Entre los nominados también estuvieron Alguien tiene que decirlo, de Eduardo Feinmann por Radio Mitre; Mañana Sylvestre, de Gustavo Sylvestre por Radio 10; Mesa chica, de Alfredo Scocimarro por Radio Del Plata; y Vamos Rivadavia, de Nelson Castro.

El reconocimiento destacó el trabajo realizado durante 2025 por el equipo de Rolando por la mañana.

La entrega de los Martín Fierro de Radio 2026 tuvo como máxima ganadora a María O’Donnell, quien recibió el Martín Fierro de Oro.

Para Graña, en cambio, la noche quedó marcada por su primera estatuilla radial y por un mensaje que sintetizó su postura frente a los cuestionamientos al oficio: seguir trabajando como respuesta a las críticas.