Salud de Jorge Lanata: “Hasta que no fallezca” las hijas no pueden pedir nada de su padre 

Jorge Lanata se encuentra internado, recuperándose desde hace tres meses tras haber sufrido un paro cardíaco durante un estudio programado. Su estado de salud mejora, sin embargo, la relación entre su esposa e hijas encubre de alguna manera la situación que vive el periodista en el sanatorio médico.

Ahora fue en América TV donde hablaron de la interna entre Elba Marcovecchio y las hijas del comunicador. «Ella tiene un poder general, que es abarcativo de todos los bienes”, comenzaron diciendo sobre la abogada

Quién tiene el poder de decisión sobre Jorge Lanata

“Esto por una parte es lógico, una persona como Lanata que ya venía de otras internaciones, deje un poder general para facilitar las cosas», apuntó Rolando Graña. Fue en ese momento cuando su compañero, Javier Diaz, continuó el comentario de Graña:

«Además, esposa y abogada, que es un reaseguro a la hora de saber qué hacer. El poder general de administración y disposición, que tiene la firma de una escribana, fue firmado después de casarse en 2022», sostuvo de manera contundente.

«Esto a ella le permite de todo porque le da facultades para gestiones administrativas generales. No se especifica si es para los bienes obtenidos después del matrimonio porque dice para todo lo que él tenga. Inclusive, si Jorge estaba cobrando algo por derechos, ella (Elba) podría recibirlo también”, comentaron sobre la esposa de Jorge Lanata.

Lo que no pueden hacer las hijas hasta que Jorge Lanata muera

«Claro, si ella por ejemplo tuviera una necesidad de dinero por la enfermedad, podría vender un cuadro. Ahora las hijas no pueden hacerlo, porque las cosas no son suyas hasta que no fallezca el padre», afirmó Rolando Graña. «Inclusive hay muchos casos de jubilados que le dan a un hijo el poder para cobrar la jubilación, ahora los otros no pueden, sólo el que ellos designaron”, sentenció Diaz.