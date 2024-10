Adrián Suar: «Hay mucha gente que vive del cine y los acusaron de vivir del Estado»

El productor Adrián Suar habló de la situación de la cultura en la actualidad y aseguró que “hay mucha gente que vive del cine, que los acusaron de vivir del estado”, esta mañana en diálogo con Viviana Canosa en Radio Rivadavia.

Adrián Suar: «Estoy feliz, contento y en paz con todo lo hecho»

Tras recibir un premio Martín Fierro en homenaje a los 30 años de su productora PolKa, Suar recordó: “Son 30 años con más de 75 ficciones. Llega un momento de la vida donde hay un recorrido artístico que forma parte de todo. Estoy feliz, contento y en paz con todo lo hecho”.

Adrián Suar sobre «Envidiosa» y el rol de género en la actualidad

Además, actualmente produce una de las series del momento en Netflix: “Envidiosa”. En este sentido contó: «No me había pasado nunca de tener un éxito tan grande en una plataforma, si bien anteriormente produje contenidos para otras plataformas. La gente caló en un universo femenino de un tipo de mujer. Uno puede identificarse en esa dificultad que tiene ella -Victoria Mori, es la protagonista de la trama, papel interpretado por Griselda Siciliani- para construir vínculos.

El artista planteó la historia de si producción en un sentido más amplio: “Para una comedia o ficción el universo femenino pone en juego el mandato de ‘si no tuviste un hijo a los 37’”. En este sentido, Suar reflexionó que si bien, la sociedad apunta a modificar ciertas costumbres impuestas, aun están presentes. “Para el hombre también está, pero tiene el mandato de quién sos en la vida”.

En la misma línea, remarcó que la norma de que “el hombre tiene que salir a trabajar mientras la mujer se queda en la casa» cambió, “todavía hay algo de la importancia de la realización propia y lo que eso implica en cada uno”.

Desde un enfoque más personal, Suar reveló: “No necesito inventarme un vínculo para que me escuche o llenar un vacío” y agregó que mantendría un vínculo estable cuando “haga transferencia con una mujer que me guste y esté posicionado para empezar a construir. No soy tan noviero, aunque me gusta estar en pareja”.

Adrián Suar sobre su relación con Jorge Lanata

Periodismo Para Todos (PPT), el programa conducido por Jorge Lanata durante 12 años en Canal 13, se inició en 2012, cuando Adrián Suar trabajaba como gerente de programación.

Al respecto, el productor contó: “En ese momento lo fui a buscar, hablé con Alejandro Borensztein -productor y periodista del diario Clarín- e hizo el contacto. Jorge vino y la rompió, aportó mucho todos esos años”. Lo extraño, no tengo contacto con la familia, ni relación. Sé que está complicado -de salud- y espero que se mejore».

Adrián Suar y una mirada política desde la cultura y la ficción nacional

“No me gusta hablar de política porque soy una persona fuerte, pero me gusta un debate cuando se puede dialogar. Me aleja el autoritarismo, el fascismo. Como ciudadano me gusta debatir y aprender. Cuando voy a hablar de política, no me gusta la agresión, la mentira ni que digan cualquier cosa”, remarcó Suar.

Asimismo, durante su discurso en los Martín Fierro, el productor había tomado postura sobre los conflictos entre la política y la cultura nacional. De esta manera aseveró: “Defendí la cultura. Es muy importante un debate, hay que darlo, así como todo lo que está pasando con las universidades, hay que apoyarlo, es muy importante. No me gusta la Argentina de ‘lo que no va se cierra’, hay gente. La empatía en el vértice del poder es muy importante”.

“Hay muchas cosas para corregir, pero sobre una base” remarcó el artista y agregó respecto al INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales): «Hay mucha gente que vive del cine, que los acusaron de vivir del Estado, yo nunca viví del Estado. El porcentaje del INCAA es mínimo -refiere al presupuesto que la institución brinda a la hora de producir un contenido-.

“Hay tantos directores que con el apoyo del INCAA se han lanzado al exterior. Cuanto más trabajo hay, mejora el país, el que más tiene, tiene que ayudar, no puede ser un gueto. No creo en los blanco y negro”, señaló.

En un sentido más social, Suar se mostró esperanzado: “Tengo la ilusión de que Argentina, en algún momento, salga de malas gestiones y mejore. El mundo está dividido, yo siento que eso va a cambiar, no puede ser que el diálogo no sea una moneda corriente”.

Sin embargo reflexionó que el ser humano es “una raza muy difícil. Estamos muy deshumanizados, a nivel país, desde el proceso de los militares”, en esta línea continuó: “Después vino la democracia y la época de Menem desvirtuó mucho el ‘roban pero hacen’ y una vez que pisan el estado -los políticos- dicen, ‘me vas a sacar el día del arquero’”.

“Estoy a favor de ayudar a los que menos tienen, a veces se los nombra como planeros y la política tiene una manera un poco perversa. Es necesario ayudar a quienes están mal y meterlos en el sistema”, aseguró.

Desde su profesión, el intérprete explicó: “Vivo mucho de la gente y me han ayudado mucho. Esas personas que ven las ficciones y pagan la entrada al cine o al teatro. Con todo lo que mueve la cultura, cómo no vas a tener empatía para que mejore”.

“Siento que el rol del artista que tiene voz, siempre tiene que ser un poquito crítico con el gobierno de turno”, remarcó.

“La alternancia en el poder me gusta mucho, la democracia es joven en Argentina. Siempre con el debate y la crítica constructiva. Es lindo mejorar, aprender del otro y reconocer los errores. No aferrarse a ser la única verdad”, concluyó al respecto.

Un enfoque personal

A los 55 años, el productor contó que le tiene miedo “a no tener control. Hay que tener suerte para vivir y también a morir. El tema de la muerte es algo que nos acompaña de manera más o menos directa. Uno hace todo para escaparle a esa escena. Por eso trato de tener la menor cantidad de conflictos”.

“Para mí, la salud es un tema muy importante. El mundo está mal y muy desequilibrado porque todo es plata. Hay gente con 3 mil millones de dólares y otros (…)”, reflexionó el artista.

En cuanto a sus objetivos profesionales destacó: “La ficción a futuro va a mejorar, las plataformas vinieron a ayudar y hay que tratar de que no se vayan porque tenemos la costumbre de expulsar”.

“La televisión abierta, espero que vuelva porque la gente extraña sentarse a las 10 noche y ver una ficción. Se encarecieron mucho los costos. La televisión se desprestigió muchísimo y hay mucha gente que no tiene trabajo”, concluyó.