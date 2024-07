Se celebra a San Francisco Solano: conocé la oración eficaz para pedirle un deseo

Este domingo, al igual que cada 14 de julio, la Iglesia Católica celebra a San Francisco Solano, el misionero franciscano que llegó a América desde España en tiempos virreinales. Este santo consagró su vida a la evangelización de los pueblos originarios, y el acompañamiento espiritual de quienes llegaron con él a compartir el evangelio.

De San Francisco Solano se dice que tenía una voz potente, de gran elocuencia y con alma musical. También se destacó por su habilidad para aprender las lenguas de los pueblos indígenas, y por hacer muchas curaciones milagrosas.

La historia de San Francisco Solano

Francisco Sánchez Solano Jiménez, según su nombre de pila, vivió entre los siglos XVI y XVII. Nació en 1549 en Montilla, Andalucía (España), en un hogar cristiano. Su primera formación académica la hizo con los jesuitas, pero ingresó en la Orden Franciscana. Al joven Francisco le atraía el espíritu de pobreza instaurado por el Santo de Asís.

Fue enviado a América en calidad de misionero: recorrió las tierras de Sudamérica a lo largo de 20 años, evangelizando sus pueblos. Emprendió un histórico viaje a pie desde Lima (Perú) hasta Tucumán (Argentina), que lo obligó a cruzar la cordillera de los Andes y atravesar la meseta del Collao (Bolivia) y la pampa Argentina, pasando por el Chaco paraguayo.

Francisco poseía un espíritu alegre y transmitía esa alegría a quien quisiera escucharlo, cuando cantaba o tocaba el rabel. Golpeado por una enfermedad, San Francisco Solano murió el 14 de julio de 1610, día de San Buenaventura, santo al que profesaba gran devoción.

La oración infalible para San Francisco Solano

Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo

¿Qué tengo yo que tú no me hayas dado?

¿Qué se yo qué tú no me hayas enseñado?

¿Qué valgo yo si no estoy contigo?

¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo?

Señor, mi Dios, sin vanidad me hiciste,

sin que te lo pidiera me creaste;

en crearme y redimirle mucho hiciste,

y menos obraras de lo que obraste

en perdonar la obra que tú hiciste.

Pon tus ojos, Señor, en mí,

y ten misericordia de mí,

porque yo soy solo y pobre.