«Siempre juntos»: la reaparición en redes de Valentín Yankelevich tras acusar de violencia a su padre Darío Giordano

El joven piloto de TC200 Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, reapareció en redes sociales tras confesar haber sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su padre, Darío Giordano, durante su infancia.

Después de mantenerse unos días alejado de las redes sociales y de que su abuelo, Gustavo Yankelevich, relatara públicamente el infierno que vivieron él y su hermano cuando eran pequeños, el nieto de Cris Morena realizó una publicación en su cuenta de Instagram haciendo referencia a la situación que salió a la luz tras su relato.

Valentín Yankelevich y su mensaje tras denunciar violencia

Según consignó Noticias Argentinas. Valentín compartió un mensaje con una foto de Gustavo, su hermano Franco y él, sonriendo frente a una cámara y escribió: «Siempre juntos«.

La denuncia de Valentín Yankelevich

En una entrevista con Infobae el joven de 23 años explicó que decidió hablar públicamente para dejar atrás una historia que mantuvo en silencio durante años. Su relato generó un impacto, por el cual recibió cientos de mensajes de apoyo de parte de usuarios en redes sociales, además del apoyo de múltiples figuras del espectáculo y amigos cercanos a la familia Yankelevich.

“Creo que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo”, expresó al medio de Buenos Aires.

Relató que fue víctima de agresiones que comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años y también alcanzaron a su hermano Franco. «Eran golpes, gritos, maltrato”, señaló.

“Eran golpes, gritos, maltrato”, confesó. Su abuelo luego reveló que Franco sufrió secuelas de los golpes en la cabeza que recibía de pequeño