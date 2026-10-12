«Las pistas como refugio»: Valentín Yankelevich entre los pilotos que corren en Roca por la décima fecha del TC 2000

La atención no solo estará puesta en los tiempos de clasificación. La décima fecha del TC2000, que confirmó su esperado regreso al Autódromo Parque Ciudad de General Roca, tendrá la presencia en pista de Valentín Yankelevich.

El piloto, e hijo de la reconocida Romina Yan, se volvió el centro de atención en las últimas horas tras revelar el calvario de violencia que sufrió junto a su hermano por parte de su padre, Darío Giordano, durante su infancia.

Lejos del escándalo mediático y enfocado en su pasión, el joven de 23 años buscará consolidar su gran presente a bordo de su Toyota Corolla Cross en la histórica visita número 33 de la categoría al trazado rionegrino. El megaevento tuerca está agendado para el fin de semana del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, compartiendo cartelera de lujo con el Top Race y la Fórmula Nacional.

La tabla al rojo vivo y la ilusión de Villa Regina

El campeonato aterriza en la región echando chispas tras la última jornada disputada en Toay. Mientras Matías Rossi pisa Río Negro con la chapa de líder absoluto y de último ganador en el circuito roquense (la victoria previa fue el 17 de agosto de 2025), el público regional prepara las banderas para alentar a su propio héroe: el reginense Facundo Aldrighetti. El crédito local buscará hacer valer su localía para meterse de lleno en la pelea grande.

Así está la tabla de los 10 mejores que desembarcarán para acelerar a fondo en el Alto Valle:

1° Matías Rossi: 159 puntos (Líder absoluto a batir).

159 puntos (Líder absoluto a batir). 2° Franco Vivian: 131 puntos.

131 puntos. 3° Emiliano Stang: 117 puntos.

117 puntos. 4° Gabriel Ponce de León: 99 puntos.

99 puntos. 5° Lucas Carabajal: 97 puntos.

97 puntos. 6° Franco Morillo: 76 puntos.

76 puntos. 7° Valentín Yankelevich: 55 puntos (La gran atracción mediática y deportiva de la fecha).

55 puntos (La gran atracción mediática y deportiva de la fecha). 8° Facundo Aldrighetti: 51 puntos (La gran esperanza de Villa Regina).

51 puntos (La gran esperanza de Villa Regina). 9° Marcelo Ciarrocchi: 33 puntos.

33 puntos. 10° Nicolás Traut: 27 puntos.

A qué se dedica Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan: la verdad detrás de su cambio de apellido y su refugio en las pistas

El apellido familiar es sinónimo histórico de éxito en la televisión y el teatro, pero él eligió el rugir de los motores antes que las cámaras. Valentín Yankelevich, el hijo del medio de la inolvidable Romina Yan, construyó a sus 23 años una ascendente carrera deportiva alejada por completo del ambiente artístico, consolidándose como piloto profesional en el competitivo TC2000.

Tras abandonar la carrera de Economía y dejar atrás una dura infancia marcada por la violencia de su padre, Darío Giordano, el joven encontró en la adrenalina su verdadero refugio. Hoy, compitiendo como parte del equipo oficial Toyota Gazoo Racing Argentina, no solo festeja podios, sino que utiliza el automovilismo como un canal directo para homenajear a su madre y agradecerle la vida a su abuelo Gustavo, su gran pilar.

A diferencia de sus hermanos Franco y Azul —quienes siguieron los pasos de su madre y de su abuela, Cris Morena—, Valentín supo desde chico que su destino estaba en las pistas. La chispa se encendió a los seis años, cuando su abuelo le regaló un cuatriciclo. Sin embargo, el camino hacia la profesionalización no fue lineal.

Durante su adolescencia, la idea de ser piloto profesional parecía lejana. Valentín intentó encajar en el mundo académico cursando Economía, pero la falta de motivación lo hizo recalcular su ruta.

En julio de 2023 dio el salto oficial al TC2000 de la mano del equipo de Marcelo Ambrogio.



Este 2026, su constancia dio frutos al subirse al podio en el exigente circuito callejero del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, donde finalizó en la tercera posición.

En su reciente y desgarrador testimonio, el piloto de 23 años confesó que fue su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, fue quien le «salvó la vida» al rescatarlo de la violencia física y psicológica que sufría por parte de su padre.

Fue también el histórico productor televisivo quien lo respaldó económica y emocionalmente para subirse a un karting, transformando a las pistas de carrera en el refugio definitivo que le permitió escapar de la violencia que rodeó su infancia y que concluyó con una sentencia judicial que determinó su estadía con su abuelo materno.