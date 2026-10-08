Piero y su paso por la Patagonia: la película que filmó junto a Luis Sandrini y Soledad Silveyra

Piero de Benedictis, quien murió este miércoles a los 81 años, también tuvo una breve pero recordada incursión en el cine argentino con El profesor patagónico, la película de 1970 protagonizada por Luis Sandrini, en la que interpretó a un joven sacerdote cantante.

El filme fue dirigido por Fernando Ayala y se estrenó el 3 de septiembre de 1970, como continuación de El profesor hippie, también protagonizada por Sandrini y con Soledad Silveyra como parte del elenco.

La historia comienza cuando el profesor Horacio “Tito” Montesano, sancionado por las autoridades educativas, es trasladado a la Patagonia para continuar con su trabajo.

Piero y Luis Sandrini en la Patagonia: de qué trataba la película

En su llegada a la Patagonia, Montesano conoce a una docente recién designada como directora de una escuela rural y a Raúl, el joven sacerdote interpretado por Piero, con quienes se involucra en un plan para evitar el cierre del establecimiento educativo.

La historia combinaba humor, música y una mirada sobre la importancia de la educación en las comunidades rurales.

Esquel, Bariloche y La Trochita: los escenarios de El profesor patagónico

La película fue filmada en colores y tuvo entre sus escenarios exteriores a Esquel, el Parque Nacional Los Alerces y distintos paisajes de la cordillera patagónica.

También aparecieron dos trenes emblemáticos de la región: Los Arrayanes, en su recorrido hacia Bariloche, y La Trochita, camino a Esquel.

Estas locaciones convirtieron al filme en un particular registro de los paisajes y el patrimonio ferroviario de la Patagonia durante los años 70.

Las canciones que Piero interpretó en El profesor patagónico

El personaje de Piero no fue solamente actoral, ya que su presencia musical tuvo un lugar central en la película. El cantante interpretó allí Llegando, llegaste, Mi viejo, Juan Boliche y De vez en cuando viene bien dormir.

En el elenco también participaron Gabriela Gilli, Pedro Quartucci y José Luis Mazza, mientras que la música estuvo a cargo de Jorge López Ruiz y el guion fue escrito por Gius.

La participación en El profesor patagónico ocurrió en una etapa inicial de la carrera de Piero, cuando comenzaba a consolidarse como cantante y antes de convertirse en una de las grandes figuras de la canción popular argentina.

Más de cinco décadas después, y tras conocerse su muerte, aquella película vuelve a cobrar relevancia por mostrar una faceta menos conocida del artista y su vínculo con la Patagonia.