Soledad Silveyra recibió el alta tras 22 días internada: cómo sigue su salud

La actriz recibió el alta médica después de permanecer más de tres semanas en el Sanatorio Otamendi. Reveló el diagnóstico que recibió tras sufrir una caída y contó cómo continuará su recuperación en su casa.

Soledad Silveyra llevó tranquilidad sobre su estado de salud luego de atravesar 22 días de internación. La actriz, de 74 años, recibió el alta médica y regresó a su casa, donde continuará con el proceso de rehabilitación tras sufrir una fractura de pelvis y una fisura de sacro. Agencia Noticias Argentinas

La reconocida artista había sido internada a comienzos de septiembre en el Sanatorio Otamendi, después de sufrir una caída en su domicilio. La lesión finalmente no requirió una intervención quirúrgica, aunque sí obligó a mantener un período prolongado de reposo y seguimiento médico. Agencia Noticias Argentinas

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Silveyra decidió hablar después del alta y compartir detalles de las difíciles semanas que atravesó. Agencia Noticias Argentinas

Soledad Silveyra contó cómo está después de 22 días internada

Ya nuevamente en su hogar, Silveyra confirmó cuál fue el diagnóstico que recibió y aseguró que ahora está concentrada en recuperarse.

“Ya estoy en mi casa después de 22 días de internación. Tuve una fractura de pelvis y una fisura de sacro”, explicó la actriz, quien aseguró que está poniendo todas sus fuerzas en esta nueva etapa. Agencia Noticias Argentinas

La intérprete reconoció además que fueron semanas difíciles debido a las molestias provocadas por las lesiones. “He pasado por mucho dolor”, expresó, al tiempo que destacó que el acompañamiento de su familia y de sus seres queridos resultó fundamental durante la internación. Todo Noticias

Silveyra también agradeció especialmente al personal del Sanatorio Otamendi, incluidos médicos, enfermeros y kinesiólogos, que la acompañaron durante su recuperación. Todo Noticias

El deseo de Soledad Silveyra tras recibir el alta

Ahora, la actriz deberá continuar con la rehabilitación en su domicilio, pero ya tiene un objetivo en mente: regresar a trabajar y volver al teatro.

Antes de esta internación, Silveyra había contado que atravesaba desde hacía meses una trocanteritis, una afección que le provocaba fuertes dolores en la zona de la cadera. Todo Noticias

Pese a este nuevo problema de salud, mantiene intactas sus ganas de regresar a la actividad. Al despedirse de quienes la acompañaron durante estas semanas, dejó en claro cuál es su mayor deseo: hacer todo lo posible para volver pronto al escenario.