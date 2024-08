Survivor Expedición Robinson: con traición incluida, ¿quién fue la nueva jugadora eliminada?

La unificación llegó y este jueves se definió a la segunda eliminada tras la salida de Fiorela Fraccaro. Las mujeres son cada vez menos en Survivor Expedición Robinson.

Una de las jugadoras más fuertes del reality conducido por Marley fue traicionada por todos sus compañeros y tuvo que dejar la competencia. Se trata de Inés Lucero, una de la integrantes del excampamento Norte.

Survivor Expedición Robinson: Inés es la segunda eliminada en la etapa de unificación

Inés se destacó por ser fuerte en los juegos, pero también por ser las que más peleas mantuvo con sus compañeros. Durante la competencia logró sobrevivir varias veces al Consejo Tribal hasta llegar a la unificación, pero lamentablemente fue la segunda eliminada de esta etapa.

Con doce votos en contra, la eliminación de la jugadora fue unánime. Todos los participantes, los que formaban parte de su exequipo como los que formaban parte del campamento Sur, votaron por ella.

Inés reaccionó entre risas a la situación y pese a sentirse un claro objetivo de todos sus compañeros, no se despidió de mala manera, aún cuando fue traicionada por Mauro Guarnieri que le había propuesto una alianza.

«Mejor… así les va mejor en la convivencia de ahora en más«, declaró Inés. Tras esto le dijo a los participantes: «Estuvo bueno conocerlos y la experiencia fue muy flashera».

Finalmente para despedirse, concluyó: «Fue difícil la unificación porque les di información a los del sur y al mismo tiempo no quería que los del norte dejaran de tener cariño por mí. Adopté un poco a Mauro y tuve como una alianza, pero al igual que Julieta no me lo devolvió de la misma manera».