Todo lo que no se vio de los 15 de Antonia Macri: los mensajes de Mauricio Macri y Juliana Awada tras la separación

Después de la fiesta de 15 de Antonia, el expresidente y la empresaria compartieron emotivas dedicatorias en sus redes sociales. Las palabras y las fotos que eligieron publicar mostraron cómo acompañaron una fecha especial en esta nueva etapa familiar.

La celebración de los 15 años de Antonia Macri sigue dejando repercusiones. Después de una fiesta que reunió a Mauricio Macri y Juliana Awada meses después de su separación, los mensajes que ambos compartieron en las redes sociales volvieron a despertar interés. Esta vez, más allá de los vestidos, los invitados y las imágenes del festejo, fueron las palabras elegidas por sus padres las que cobraron protagonismo.

El expresidente y la empresaria, que confirmaron el final de su matrimonio a comienzos de 2026, publicaron distintas fotografías y dedicatorias para acompañar el cumpleaños. Aunque cada uno lo hizo a su manera, ambos coincidieron en expresar públicamente su cariño en una fecha importante para la familia.

Mauricio Macri y Juliana Awada: los mensajes que compartieron por los 15 de Antonia

Según reconstruyó la revista Caras, la celebración de los 15 años tuvo varios momentos especiales, desde el viaje familiar a París hasta la gran fiesta que se realizó en Buenos Aires.

Uno de los primeros mensajes llegó el 10 de octubre, día del cumpleaños, cuando Mauricio Macri publicó una serie de fotografías que recorrieron distintos momentos de la infancia de su hija.

Junto a las imágenes, escribió una dedicatoria cargada de afecto en la que recordó las experiencias que compartieron y expresó su deseo de seguir acompañándola en los próximos años.

Días después, tras la fiesta realizada el sábado 17 de octubre, volvió a publicar fotografías. En esta oportunidad eligió imágenes de la celebración, entre ellas algunas en las que apareció bailando y disfrutando de la música.

“¡15 de Antonia! Qué felicidad acompañarte hija. ¡Te amo!”, escribió el expresidente.

La publicación permitió conocer un costado más familiar y distendido de Macri, alejado de sus habituales apariciones públicas vinculadas con la política.

El mensaje de Juliana Awada y las imágenes que eligió compartir

Juliana Awada también utilizó sus redes sociales para expresar lo que significó el cumpleaños.

La empresaria había acompañado a Antonia durante un viaje a París, donde compartieron paseos y celebraciones junto a Valentina Barbier, su hija mayor.

En esa oportunidad, Awada publicó una serie de fotografías y destacó con orgullo el crecimiento de su hija, además de dedicarle palabras de cariño.

Luego, durante la fiesta en Buenos Aires, volvió a compartir imágenes de la celebración. Entre ellas apareció una fotografía familiar junto a Mauricio Macri, Antonia y Valentina.

La postal llamó la atención porque mostró nuevamente a Macri y Awada juntos después de haber confirmado su separación.

Sin embargo, el significado de la imagen estuvo vinculado con el cumpleaños y no con un anuncio sobre su relación sentimental.

Una celebración familiar después de 15 años de matrimonio

El festejo llegó en un año de cambios para Mauricio Macri y Juliana Awada.

La separación se conoció públicamente en enero de 2026, después de 15 años de matrimonio. Desde entonces, ambos mantuvieron reserva sobre los detalles de su vida privada.

A pesar de la ruptura, volvieron a coincidir en acontecimientos familiares importantes.

La fiesta de 15 de Antonia fue uno de esos encuentros y dejó varias imágenes que circularon en las redes sociales y los medios.

La presencia de ambos en la celebración mostró que la separación no impidió que compartieran una fecha significativa, aunque no permite sacar conclusiones sobre una posible reconciliación.

De París a Buenos Aires: las dos celebraciones que marcaron el cumpleaños

Los festejos comenzaron en Francia, donde Juliana Awada viajó junto a sus hijas y compartió distintas actividades en París.

Durante la estadía visitaron lugares emblemáticos de la ciudad, disfrutaron de almuerzos y cenas y celebraron el cumpleaños en un entorno más íntimo.

Una semana después llegó la fiesta en Buenos Aires, que reunió a familiares y amigos.

Allí, Mauricio Macri se mostró especialmente participativo: bailó, tomó el micrófono y compartió distintos momentos de la noche.

Juliana Awada, por su parte, publicó fotografías familiares y volvió a expresar su cariño en las redes.

Así, los 15 años de Antonia dejaron algo más que una fiesta de cumpleaños: también ofrecieron una nueva postal pública de Mauricio Macri y Juliana Awada en una etapa diferente de sus vidas.