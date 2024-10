Valentina Cervantes confirmó la separación de Enzo Fernández: ¿Qué dijo?

Valentina Cervantes y Enzo Fernández le pusieron punto final a su relación de 6 años después de varios rumores de crisis de pareja. Finalmente, la botinera confirmo la noticia y brindo detalles de la separación.

La palabra de Valentina Cervantes

Ángel de Brito adelantó la noticia en LAM, el ciclo que conduce en América TV: “La separación se sabe, hay muchos que la están comentando, pero nadie habló con los protagonistas hasta este momento. Y hay detalles que todavía no podemos dar, que vamos a ver en próximos capítulos. El viernes, quizás”.

Por otra parte, la periodista deportiva Juli Argenta se comunicó con Valentina Cervantes, quien le confirmó la separación: “Hace bastante tiempo que está el rumor de una separación en redes sociales, pero muchos porque investigan el tema de los likes”.

En las últimas horas, Valentina se manifestó en redes sociales y confirmó el distanciamiento: “Con Enzo hoy decimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”.

Por último, desmintió los rumores que corrían sobre ellos: “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

Los motivos de la separación

Cervantes y Fernández se conocen desde jóvenes y están en una relación hace aproximadamente 6 años. La botinera acompañó al futbolista desde sus inicios y no dudo en mudarse a Inglaterra cuando fue convocado por el Chelsea. Ambos son padres de dos pequeños, Olivia de 4 años y Benjamín de 1.

“Todo empezó a desprenderse más cuando fue el cumpleaños de Benjamín, su hijo de un año, que hicieron un festejo en Inglaterra, donde él está jugando en el Chelsea. Lo cierto es que hoy hablé con Valentina, me dijo que hace 10 días, Enzo le dijo que se quería separar y para ella fue un baldazo de agua fría. Él la dejó”, informó Juli Argenta.

La periodista contó que los rumores decían que era ella quien habría decidido darle fin a la relación después de encontrarle chats comprometedores. Sin embargo, habría sido lo contrario: “Él tuvo una vida de ser papá muy chico, y le comunicó que hoy por hoy él tiene ganas de hacer su vida solo, no a nivel familia, que ellos son familia, pero que tiene ganas como de vivir esa etapa que él salteó por apostar a la familia”.

“Lo que me sorprendió por parte de ella es que, bueno, es una relación de 6 años, se conocieron a los 18 años, son muy jovencitos, pero ella realmente comprende lo que él le está pidiendo. Por supuesto fue un baldazo de agua fría, me dice que no había ninguna crisis, que desmiente la información que hubo en otros programas de que ella le haya encontrado algo”, continuó.

Además, reveló la drástica decisión que tomó Valentina de regresar a Argentina a pesar de que él le habría pedido que se quede en Inglaterra.

“Ella está viajando en las próximas horas a Buenos Aires. No están casados. Él cuando le comunica esta situación unilateral, ella no dudó en volverse a la Argentina y se va a instalar en la casa de la abuela, en provincia de Buenos Aires porque quiere estar con los suyos«, reveló.

Argenta manifestó el deseo de la ex pareja del futbolista de comenzar a hacerse un nombre por ella misma: «Valentina labura mucho con las redes sociales. Yo creo que tiene ganas de hacer su camino en Argentina. Enzo le insistió para que se quede a vivir en Inglaterra y fue una decisión de ella volverse”.