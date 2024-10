La secretaria de Jorge Lanata rompió el silencio y apuntó contra Elba Marcovecchio

En medio de las mejoras que presenta Jorge Lanata en su salud, trascendió una nueva polémica que rodea el entorno del periodista que continúa internado en el Hospital Italiano. La secretaria del conductor habría realizado un gasto por $51 millones desde su tarjeta.

La palabra de Alejandra Mendoza sobre los gastos con las tarjetas de Jorge Lanata

En A la tarde se conocieron los audios de Alejandra Mendoza, quien se encarga de las cuentas administrativas del periodista hace 25 años y fue señalada como la responsable de los gastos, quien hizo una fuerte acusación a Elba Marcovecchio, la mujer de Lanata.

“La señora Marcovecchio dice que yo no le rindo cuentas. En julio le mandé por WhatsApp las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto con la tarjeta Centurión porque los mayores gastos los hizo ella y se enojó. Después me invitó a su oficina a una reunión a la que fui y le mostré todos los gastos también», comenzó desmintiendo que ella “no le rinde cuentas” a la esposa del periodista.

Luego, aclaró que fue ella quien le dio la información que ella misma está difundiendo: «De hecho, está publicando al aire lo que cobra Sara, lo que se cobra de la cuota del departamento, los sueldos. Todo eso lo sacó de la información que yo le di, lo cual me parece gravísimo porque a Jorge no le gustaría que se ande ventilando eso. Me resulta bastante desagradable que diga lo que cobra cada uno como si nosotros no trabajáramos”.

La apoderada de Jorge Lanata sobre los gastos que hacía Elba Marcovecchio y las hijas del conductor

Además, se refirió a los gastos correspondientes a Bárbara y Lola, las hijas de Lanata: «En cuanto a las tarjetas que utilizan las hijas, los gastos que hacen están debidamente autorizadas por su padre. Siempre hicieron los gastos que quisieron y Jorge los solventó porque fue su decisión mantener a sus hijas«.

«No tanto la tarjeta de Elba, que nunca la autorizó a gastar mucho. De hecho, hasta antes de la internación de Jorge, Elba gastaba muy poco con la tarjeta de él. Después de la internación empezó a hacer los mayores gastos. Se lo dije por WhatsApp y se enojó”, reveló.

Luego, sin dar mucha más información, compartió un fuerte dato sobre Marcovecchio: “Nunca los gastos fueron de comida, obviamente, y no voy a revelar, porque mi trabajo no es revelar las sumas de lo que gasta cada uno, pero si voy a decir que gastó más de lo que nadie gastó en este último tiempo«.

Alejandra Mendoza aclaró todo sobre el uso de la camioneta de Jorge Lanata

En referencia a la actual situación de la camioneta de Jorge Lanata, otro de los puntos que cuestiona Marcovecchio, Alejandra Mendoza da la siguiente explicación en los audios enviados al ciclo A la tarde: «La camioneta, está en el garage. La señora Marcovecchio sabe cuál es el garage donde está la camioneta».

«Sólo la pueden manejar Facundo y Lola, porque son las dos personas a las que Jorge les dio cédula azul para manejarla», precisa.