VIDEO | Un panelista de Fantino dejó su programa entre gritos e insultos: «Mi realidad no la vivís»

Un panelista de Fantino dejó su programa entre gritos e insultos: "Mi realidad no la vivís"

Alejandro Fantino vivó un momento de máxima tensión en plena transmisión del canal de streaming Neura. Uno de los panelistas, Sergio Figliuolo, se enojó y se levantó de su silla, dejando completamente sorprendido al conductor.

Todo comenzó con una acalorada discusión entre Fantino y Figliuolo, quienes tienen una gran relación de amistad, sobre el clima político tras las elecciones 2023.

El panelista, tras mostrarse muy crítico con la situación actual del país y la victoria de Sergio Massa en las elecciones, acusó a Fantino de «estar en Narnia», asegurando que el conductor no está al tanto de la difícil situación económica que vive parte de los argentinos.

«Me ponés en un lugar que sabes que no estoy ahí. ¡Pará! Yo te sigo, pero no me tires eso porque vos sabes que soy un tipo que vive conectado con la realidad«, le dijo Fantino, algo molesto.

«No, no vivis conectado con la realidad, con mi realidad. Disculpame pero mi realidad no la vivís«, retrucó el panelista.

Y, con tono elevado, se explayó: «De verdad no vivís lo que yo vivo. No vivís un choto. No sabés lo que es los nenes, mi hermana, yo rompiéndome el o… con una empresa que la mantengo porque trabajo 28 horas por día…».

«Tampoco la llores. Tenés una camioneta, vivís en un casa…», devolvió Fantino, que hizo enojar aún más a su compañero.

«Ese es un golpe bajo de mierda. ¿Sabés por qué tengo lo que tengo? Porque laburo veinte mil horas por día», sentenció, siguiendo el tenso ida y vuelta. «¿Vos no sabés el día a día que tiene la gente. No me discutan. Lo único que falta», continuó.

En ese momento tomó la palabra Oscar Passet, también integrante del panel, pero Sergio ahí tomó la decisión de sacarse los auriculares, los cuales cayeron al piso, y levarse a puro insulto de su silla y abandonar el programa.

«¡Se enojó en serio! Pará un poco. No te pongas así«, expresó Fantino, totalmente sorprendido.

VIDEO | Así fue el ataque de furia de un panelista de Alejandro Fantino: «Mi realidad no la vivís»