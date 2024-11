Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi luego de blanquear su relación con L-Gante: «Cuando no soy más feliz, me voy» 

Wanda Nara y L-Gante se llevan todas las miradas por ser uno de los romances más sorpresivos del año. La mediática, que hace tan solo unos días desmentía su relación con el cantante y acusaba de querer “promocionarse” con ella, ahora se muestra completamente entregada a su nuevo amor, compartiendo besos y complicidad en vivo y frente a más de 50 mil personas en Instagram.

Tras varias semanas de rumores, y luego de un explosivo beso en una transmisión en directo que dejó sin palabras a sus seguidores, la relación se hizo oficial. Mientras tanto, en Turquía, Mauro Icardi sigue intentando demostrar que nada de esto lo afecta y hasta ya se lo vincula con una cantante.

El descargo de Wanda Nara que apunta contra Mauro Icardi

En este conexto, Wanda publicó un contundente mensaje en sus redes, revelando sus más profundos sentimientos y la nueva postura que tiene ante la vida, dedicado a su ex marido y los medios de comunicación Turquía que se refieren a ella en medio de este escándalo.

En su mensaje, la cantante de Bad Bitch dejó claro que está en un proceso de “liberación”. «La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo me haga bien», escribió.

«Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza, y hasta con la difícil tarea de recuperar a las mascotas de mis hijas, que lamentablemente son rehenes», continúa lanzando una fuerte denuncia hacia el jugador de Galatasaray Spor Kulübü.

También, la madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabela expresó: «Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar».

«Mientras fui feliz estuve, cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino. No se preocupen por mis hijos si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión, Al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad», agregó junto a un emoji de un corazón rojo para finalizar su mensaje.

Con este mensaje, la mediática dejó en claro que no estaba atravesando su mejor momento en la relación con Mauro Icardi y la separación está siendo más difícil de lo que parece. Sin embargo, según sus palabras, se encuentra muy felizmente acompañada y contenida por el cantante de cumbia 420.