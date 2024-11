Se filtró un audio donde Cristian U detalla la relación violenta que tenía con su expareja: «sabés que hay gente de testigo»

Cristian U está nuevamente envuelto en un fuerte escándalo. El ex Gran Hermano fue acusado de golpear a su expareja, la modelo uruguaya Daiana De Los Santos, a través de un audio filtrado. Ante esto, el influencer aseguró que tomará acciones legales contra la persona que difundió la información. Sin embargo, el drama continuó y salió a la luz un nuevo audio donde el participante del Cantando asegura que la violencia fue mutua.

La grave denuncia contra Cristian U: el ex hermanito asegura que fue violencia mutua, en un audio filtrado

La semana pasada se filtró una denuncia de Daiana De Los Santos, la ex novia de Cristian U, acusándolo de haberla sometido a violencia de género. Si bien no quiso hacer la denuncia en la Justicia, si dejó en claro que los episodios ocurrieron en el ámbito privado y que no es de su interés estar en los medios al ser madre de un adolescente.

«Se lo conté a mi círculo privado, pero Fer (un amigo), está enojado y mostró pruebas», explicó la expareja de Cristian Urrizaga. «Salgo a aclarar esto porque me veo obligada, a mí me afectó un montón, quiero cortar con las habladurías y quiero pedir disculpas porque no me interesa pertenecer a los medios y mucho menos hablar de estos temas», explicó la mujer.

En las últimas horas, se filtró otro audio. Esta vez, se escucha a Cristian admitiendo haber golpeado a Daiana, pero también afirmando que se trataba de violencia mutua. “¿Te he levantado la mano? Sí, hija de mil p… Lo hice por las veces que vos me has levantado la mano a mí. Sabés que hay gente de testigo. Le has pegado a tus amigas, sos una violenta de mierda”, se escucha en el mensaje.

“¿Yo lo soy (violento)? Sí, lo soy. Lo soy por el ambiente de mierda con el que me crié, pero vos sos un perversa hija de pu… que le pegás a los tipos y no te bancás el vuelto. ¿Vos quién carajo sos para pegarle a un tipo? Basura, basura, mierda”, siguió Cristian furioso.

Con información de Noticias Argentinas