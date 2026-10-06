Yanina Latorre apuntó contra su hermana por la reventa de entradas de Messi: «No sé si voy a poder…»

Un escándalo por la reventa de entradas para la despedida de Lionel Messi terminó provocando una inesperada crisis en la familia de Yanina Latorre. La conductora rompió el silencio después de que su madre, Dora Caamaño, y su hermana, Maite Arruza, quedaran involucradas en la polémica y fue contundente al despegarse de lo ocurrido.

Todo comenzó después de que desde las cuentas de Instagram de familiares de Yanina se ofrecieran localidades para el partido de la Selección Argentina en el Monumental a precios muy superiores a los valores oficiales.

La situación rápidamente se viralizó y Yanina quedó en el centro de las críticas. Sin embargo, aseguró que no tenía conocimiento de la venta de esas entradas y apuntó directamente contra su hermana.

Yanina Latorre apuntó contra su hermana por la reventa de entradas

Durante su programa en El Observador, la conductora explicó que se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales y aseguró que ni ella ni su marido, Diego Latorre, ni sus hijos tenían relación con la operación.

Según reconstruyó La Nación, la polémica comenzó cuando se detectó que desde las cuentas de Dora Caamaño y Maite Arruza se ofrecían localidades a valores superiores a los establecidos oficialmente.

Yanina no intentó justificar a su hermana. Por el contrario, calificó lo ocurrido como “un papelón”, “una vergüenza” y “una falta de respeto”.

Además, aseguró que está profundamente enojada con Maite y dejó una frase que expuso el impacto que tuvo el episodio puertas adentro de la familia: no sabe si podrá recomponer la relación con ella.

Qué dijo sobre su mamá, Dora Caamaño

Uno de los puntos que más molestó a Yanina fue que su madre, de 86 años, quedara involucrada en la controversia.

Según explicó la conductora, Dora le había dado acceso a su cuenta de Instagram a Maite y habría sido su hermana quien realizó las publicaciones desde ese perfil.

Por ese motivo, Yanina consideró que su madre terminó involucrada en una situación de la que, según su versión, no tenía conocimiento.

La conductora también aclaró otra versión que comenzó a circular durante el escándalo: negó que su sobrino, hijo de Maite, trabaje en la AFA.

Entradas desde $650.000 y fuertes críticas en las redes

El tema tomó todavía mayor repercusión después de que comenzaran a circular capturas de conversaciones vinculadas con la comercialización de las localidades.

Según informó este martes El Trece, desde la cuenta de la madre de Yanina se ofrecían entradas con precios que arrancaban en los $650.000, dependiendo de la ubicación.

En Puro Show, además, Fernanda Iglesias explicó que algunas de las personas que promocionaban las localidades habrían derivado posteriormente a los interesados hacia otra persona para concretar la operación.

Yanina insistió en que no tuvo participación y recordó que públicamente ya se había manifestado en contra de la reventa de entradas.

El escándalo que abrió una crisis en la familia Latorre

Más allá de la polémica por los tickets, el episodio terminó revelando un conflicto familiar inesperado.

Yanina aseguró que está angustiada por las consecuencias que tuvo la situación y dejó en claro que no piensa intervenir para defender a su hermana ni intentar limpiar su imagen.

Incluso puso en duda cómo continuará el vínculo entre ambas después de lo ocurrido.

De esta manera, una controversia que comenzó por unas entradas para ver la despedida de Messi terminó escalando hasta convertirse en una fuerte interna familiar que la propia Yanina Latorre decidió exponer públicamente.