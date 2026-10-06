MasterChef Celebrity se sumó a la despedida de Messi: qué le preguntó Wanda Nara a Pablo Giralt

En la previa de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, MasterChef Celebrity se metió de lleno en el tema. Pablo Giralt quedó en el centro de la escena y fue sometido a una particular “indagatoria” de Wanda Nara y el jurado.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina también llegó a la cocina de MasterChef Celebrity. A pocas horas del partido de este martes 6 de octubre, el reality de Telefe aprovechó la presencia de Pablo Giralt, uno de los relatores más identificados con el capitán argentino, para hablar de un momento cargado de emoción.

Todo ocurrió durante un desafío que tuvo a las bicicletas como protagonistas. Sin embargo, cuando llegó el turno de Giralt, la cocina pasó rápidamente a segundo plano y Wanda Nara junto al jurado comenzaron a hacerle preguntas sobre Messi y la histórica jornada que se vivirá este martes.

Según mostró Telefe, el momento terminó convirtiéndose en una verdadera “indagatoria” para el periodista deportivo, reconocido por su admiración hacia el rosarino.

Pablo Giralt y su emoción por la despedida de Messi

La participación de Giralt tuvo un condimento especial porque el periodista será uno de los encargados de acompañar desde la pantalla de Telefe la despedida del capitán argentino.

Horas antes, el relator ya había reconocido que atraviesa estos días con una enorme carga emocional. En A la Barbarossa habló de la nostalgia que le genera pensar en el último partido de Messi con la camiseta de la Selección y admitió que uno de sus grandes desafíos será poder controlar la emoción durante la transmisión.

Giralt incluso reconoció que espera estar “a la altura” de una jornada que considera histórica y que siente que este martes será, fundamentalmente, un día para agradecerle a Messi todo lo que le dio al fútbol argentino.

MasterChef Celebrity, atravesado por la despedida de Messi

De esta manera, MasterChef Celebrity se sumó a la programación especial de Telefe alrededor de Lionel Messi, aunque lo hizo con el tono distendido característico del reality.

Entre bicicletas, cocina y las preguntas de Wanda y los chefs, Giralt volvió a dejar en evidencia el fuerte vínculo emocional que mantiene con el capitán argentino.

La expectativa está puesta ahora en este martes 6 de octubre, cuando la Selección Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental, en una jornada preparada para homenajear a Messi y cerrar una etapa histórica después de 21 años con la camiseta albiceleste.