Yanina Latorre reveló detalles desconocidos de la relación de Facundo Moyano y Eva Bargiela: “Doble vida”

La polémica entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán sigue generando repercusiones. Yanina Latorre recordó su matrimonio con Eva Bargiela, reveló detalles de la convivencia y contó la situación que, según su versión, atravesó la modelo antes de la separación.

La aparición de Facundo Moyano en La mañana con Moria volvió a poner su vida personal en el centro de la escena y abrió un nuevo capítulo relacionado con su pasado sentimental. Esta vez, Yanina Latorre sorprendió al revelar detalles hasta ahora poco conocidos de la relación del exdiputado con Eva Bargiela.

En Sálvese Quien Pueda (América TV), la conductora reconstruyó algunos momentos del matrimonio y aseguró que la modelo habría atravesado una situación muy diferente de la imagen que mostraba públicamente la pareja.

Yanina Latorre habló de una supuesta “doble vida” de Facundo Moyano

Según relató Latorre, Bargiela tenía 23 años cuando comenzó su relación con Moyano y estaba profundamente enamorada.

La periodista aseguró que, durante aquellos años, existía una fuerte diferencia entre la vida que llevaba cada uno y lanzó una contundente definición: “Él tenía como una doble vida”.

Según su relato, mientras Bargiela permanecía en la casa, Moyano habría continuado con sus salidas nocturnas y su vida social.

Latorre también sostuvo que la modelo habría reducido su actividad laboral durante la relación. De acuerdo con su versión, la decisión no habría estado relacionada con los celos, sino con evitar una exposición pública que pudiera afectar políticamente a su entonces marido.

Las declaraciones fueron difundidas por PrimiciasYa, que reprodujo el relato completo de Yanina Latorre sobre la relación y la conflictiva separación de la pareja.

La revelación de Yanina sobre el dinero de Eva Bargiela

Otro de los puntos que llamó la atención tuvo que ver con la economía de la pareja.

Latorre afirmó que, pese al nivel de vida que llevaban, Moyano no habría mantenido económicamente a Bargiela. Incluso aseguró que la modelo habría utilizado buena parte de sus propios ahorros durante la relación.

“Ella se gastó todos sus ahorros, toda la guita que ganó en su carrera”, sostuvo la conductora.

De acuerdo con esa versión, Moyano se hacía cargo de algunos gastos puntuales y el principal regalo que le habría hecho durante la relación fue un auto.

El inesperado dato sobre el regalo que Facundo Moyano le hizo a Moria Casán

La entrevista con Moria dejó además una curiosidad que posteriormente llamó la atención de Bargiela.

Durante su paso por el programa, Moyano le regaló a la conductora una cadena de oro con una Virgen de Luján y aseguró que se trataba de una pieza vinculada a su familia.

Sin embargo, Latorre dio otra versión.

Según contó, esa misma cadena habría sido uno de los primeros regalos que Eva le hizo a Facundo cuando comenzaron su relación. La periodista aseguró que Bargiela se sorprendió al verla nuevamente durante la entrevista televisiva.

La crisis que terminó con el matrimonio de Facundo Moyano y Eva Bargiela

Moyano y Bargiela se casaron por civil en 2021 y su separación se hizo pública en septiembre de 2023, mientras ella participaba del Bailando.

Latorre recordó que, antes de la ruptura, Moyano realizó un viaje a Ibiza con amigos mientras la pareja atravesaba una fuerte crisis.

Según su reconstrucción, fue en ese contexto cuando Bargiela decidió que necesitaba retomar con mayor intensidad su carrera profesional y apareció la posibilidad de participar del programa de Marcelo Tinelli.

En las últimas horas, además, SQP mostró mensajes privados que la expareja habría intercambiado durante la separación. En ellos aparecen reproches relacionados precisamente con la participación de Bargiela en el Bailando y las diferencias que ya existían entre ambos.

Facundo Moyano volvió al centro de la atención tras su entrevista con Moria

Las revelaciones aparecieron después de la comentada visita de Moyano al programa de Moria Casán.

El exdiputado llegó con más de una hora de demora a la entrevista y su comportamiento durante la conversación generó numerosos comentarios en las redes sociales.

Días después, Moyano viajó a Europa y desactivó su cuenta de Instagram, mientras continuaban las repercusiones por su aparición televisiva.

Ahora, el relato de Yanina Latorre y la aparición de antiguos chats con Eva Bargiela volvieron a poner bajo la lupa una relación que terminó hace tres años, pero que sumó nuevos detalles después de la exposición mediática de Moyano.