Yuyito González va a dar un paso importante junto a Javier Milei: los detalles

Amalia “Yuyito” González arrancó su programa “Empezar el día” contando las últimas noticias de su relación con el presidente Javier Milei, algo que suele hacer desde que comenzó su romance.

Yuyito González, emocionada: “Voy a conocer a mis suegros”

“El domingo es un día muy importante para mí porque voy a acompañar a Javier al Congreso de la Nación a un evento tremendo; me parece tremendo a nivel personal y a nivel de nuestro país”, comenzó a contar la exvedette en su programa.

“Y además, me van a presentar a mis suegros. Voy a conocer a los papás”, dijo con entusiasmo “Yuyito”. “Así es que vamos a estar ahí. Muy emocionante por lo que significa en nuestra relación, además voy a estar con la mujer de José Luis Espert, la mujer de Guillermo Francos en un palco que nos preparó Karina, qué hermosa Kari. En familia y haciendo cosas lindas”.

Amalia se mostró preocupada por el tipo de vestuario que usará el próximo domingo para ir al Congreso a escuchar a su marido cuando anuncie el Presupuesto para el 2025 y se transmita por cadena nacional, motivo por el cual Susana Giménez tuvo que postergar su regreso a Telefe para la semana siguiente.

“Quiero ver el look y consultar porque hay looks que van y looks que no van. No sé bien cómo es todavía, estoy aprendiendo”, aseguró.