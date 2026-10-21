Bumper Crop dará una charla gratuita en Roca: claves del maíz de alto rinde y el futuro de los valles de Río Negro

El próximo miércoles 28 de octubre, de 18 a 21, José Antonio Álvarez (popularmente conocido en la red social X como Bumper Crop) disertará en el auditorio de Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733, General Roca) en la jornada “Construcción de Altos Rendimientos en Maíz”, organizada por la sección Rural de este medio. El reconocido ingeniero en Producción Agropecuaria, analista y productor agrícola en Argentina y Estados Unidos abordará los costos, los márgenes y los factores técnicos que determinan los rindes de maíz, ofreciendo además una lectura estratégica sobre las oportunidades que el riego abre para la región.

Bumper Crop dará una charla gratuita en Roca este miércoles 28 de septiembre 2025: ¿cómo inscribirse?

Bumper Crop brindará una charla gratuita en Roca sobre maíz.

Evento: Charla técnica “Construcción de Altos Rendimientos en Maíz”

Charla técnica “Construcción de Altos Rendimientos en Maíz” Disertante: José Antonio Álvarez (Bumper Crop)

José Antonio Álvarez (Bumper Crop) Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026

Miércoles 28 de octubre de 2026 Horario: De 18:00 a 21:00 hs

De 18:00 a 21:00 hs Lugar: Auditorio de Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733, General Roca)

Auditorio de Diario RÍO NEGRO (9 de Julio 733, General Roca) Gratuito con inscripción previa AQUÍ.

Maíz: tecnología, insumos y mercado interno

Para Álvarez, el maíz ocupa un lugar central en la agricultura mundial no solo por su volumen de producción, sino también por la diversidad de sus usos industriales y el volumen de inversión que recibe. Esa combinación amplía sus posibilidades de adaptación y explica su creciente protagonismo en los planteos productivos nacionales, donde ha llegado a desplazar a cereales tradicionales como el trigo o la cebada, e incluso a la soja.

“Hay empresas que, individualmente, dedican solo a maíz más de US$ 1.000 millones por año de investigación”, señala el especialista. Sin embargo, advierte que el rendimiento potencial depende de la relación entre la agronomía y la economía del sistema.

«En otros lugares no se duda en aplicar alta densidad poblacional: 90.000 plantas de maíz por hectárea o 500 a 600 kilos de urea. Esa relación de insumos en Argentina, aun en los mejores lugares, difícilmente se encuentre». José Antonio Álvarez (Bumper Crop), productor agrícola en Argentina y Estados Unidos.

Al comparar la agricultura argentina con la del Corn Belt estadounidense, observa que allá los elevados costos de oportunidad de la tierra fuerzan una mayor uniformidad en el manejo. En Argentina, en cambio, la brecha entre los precios internacionales de los insumos y lo que percibe el productor suele distanciar el óptimo agronómico del económico.

“En otros lugares no se duda en aplicar alta densidad poblacional: 90.000 plantas de maíz por hectárea o 500 a 600 kilos de urea. Esa relación de insumos en Argentina, aun en los mejores lugares, difícilmente se encuentre”, sostiene Álvarez.

Pese a estos condicionantes, resalta la solidez que aporta el mercado local: con una muy importante proporción de la producción hoy destinada al consumo interno para la generación de proteína animal (carne vacuna, aviar, porcina y leche), el cultivo encuentra un sostén inédito en la historia agrícola del país.

Valles del río Negro: transformar la materia prima y generar valor

Al analizar la Patagonia irrigada, Álvarez combina una advertencia sobre la pérdida de suelo productivo con una valoración de las nuevas áreas en desarrollo, especialmente en el Valle Medio del río Negro y Valle de Viedma.

“Uno lamenta la superficie que se ha perdido en el Alto Valle en manos de los desarrollos inmobiliarios”, afirma, recordando que el suelo agrícola urbanizado es un recurso irreversible. Como contrapartida, destaca la transformación de campos ganaderos de baja productividad (200 a 500 kg de materia seca/ha/año) en esquemas bajo riego capaces de generar 30.000 kg de materia seca, equivalentes a maíces de 15.000 kg/ha.

Planteo intensivo de maíz en el Valle Medio del río Negro. Foto: archivo.

Asimismo, valora la flexibilidad normativa provincial para habilitar el uso del suelo y potenciar el empleo: “La actividad agrícola es fuente de un sinnúmero de puestos de trabajo, incluso para gente que no tuvo la suerte de educarse completamente”.

Álvarez encuentra un paralelismo directo entre la cuenca del río Negro y las zonas agrícolas que dependen del río Colorado en el oeste de EE. UU. (como California, Utah o Nevada). “Creo que es algo a lo que deberían aspirar en Río Negro”, plantea respecto a la experiencia estadounidense. En ese contexto, propone priorizar la lechería industrializada, aprovechando los forrajes y el maíz para producir leche y transformarla en quesos, manteca o leche en polvo, un producto que puede exportarse a grandes distancias sin los costos de refrigeración de la leche fluida.

También identifica oportunidades en la producción de alfalfa para exportación y de hortalizas a gran escala. “Estando lejos de los centros de consumo, lo ideal es hacer cosas que tengan valor y que se puedan sacar de la zona para que ingrese dinero desde otras regiones y desde el exterior”, resume Álvarez.

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