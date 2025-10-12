«Chacra 42» en el Aniversario de Centenario: dulces, historia e identidad en cada frasco

*Por Juan Pablo Iozzia.

Centenario es tierra de pioneros, de chacras que supieron resistir al paso del tiempo y reinventarse para seguir latiendo fuerte en el corazón productivo de la Patagonia. En ese espíritu se inscribe «Chacra 42 – Familia Zucchini», un proyecto integral que combina producción frutícola, elaboración artesanal y agroturismo, liderado por María Maldonado. Más de 30 años de historia se condensan en cada fruta cultivada, en cada recorrido por la chacra y, sobre todo, en los dulces artesanales que hoy llevan el sello de identidad de la ciudad.

Con el mismo entusiasmo con el que se cuida la chacra, María explica el surgimiento de su propuesta: “Este nuevo proyecto nace con el objetivo de agregar valor a nuestra producción primaria, aprovechando al máximo la fruta que no se comercializa en fresco, y diversificando nuestras actividades para asegurar la sostenibilidad del emprendimiento”. Así iniciaron con “Dulces Tita”, una línea de mermeladas que rescata los sabores más puros de la región.

Cada frasco es un viaje a la memoria local. “En cada frasco de mermelada hay algo de la identidad de Centenario. Tanto las mermeladas de pera, manzana, membrillo o de carozo traerán recuerdos y representan la identidad de nuestra ciudad y de sus pioneros”, dice María, convencida de que el producto no es solo alimento, sino también patrimonio cultural.

Ser parte de la red de Agroturismo de Centenario y Vista Alegre le abrió nuevas puertas y vínculos. “Me siento afortunada de poder mostrar al mundo las riquezas y bellezas que Centenario tiene para ofrecer. Quiero agradecer a nuestra comunidad por su apoyo y confianza en mi trabajo, que sin ustedes no sería posible”, destaca.

