Y la grieta sigue allí

Claudio Scattolin

DNI 16.728.753

NEUQUÉN

Nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron los militares de desaparecer personas, o de torturarlas, y otras. Pero, algo había que hacer con los “terroristas, secuestradores y asesinos” que nos llevaban a una Cuba (de hecho, muchos fueron a entrenarse allí). Los gremios estaban copados y yo lo sufrí, casi, casi me matan. Se juzgó a la junta y a los participantes de la represión. Pero, ¿y con los terroristas asesinos que ponían bombas y/o mataban a cualquiera que se cruzara?. Para ellos nada, son “héroes”, y hasta recibieron jugosas indemnizaciones. Y a los militares se los sigue desnostando, despreciando, las viudas e hijos no recibieron nada, solamente desprecio. Todavía van a gritarles a muchachos que ni habían nacido en el 76, tal vez ni siquiera sus padres. Y lo que es peor: cada vez que ocurre algo catastrófico, ¿a quíen van a pedirle la escupidera?: a los militares, como en la pandemia. Hasta que no juzquemos a los guerrilleros y terroristas como corresponde, y nos dejemos de joder con verdad, justicia y memoria (no hay ninguna de las tres) la grieta sigue después de 50 años.

