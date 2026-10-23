Alerta en todas las rutas de Neuquén: Vialidad Nacional solicitó circular con extrema precaución por tormentas

Desde Vialidad Nacional advirtieron que la alerta corresponde a toda la provincia (Foto: archivo)

Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial este viernes 23 de octubre en el que solicita a los conductores transitar con extrema precaución por todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Neuquén.

La medida responde directamente a las intensas precipitaciones registradas en la región, las cuales se encuentran asociadas al fenómeno natural «El Niño» y complican las condiciones habituales de circulación.

Alerta en las rutas de Neuquén: las recomendaciones de Vialidad Nacional para los conductores

Desde el organismo nacional informaron que tanto el personal como los diferentes equipos operativos ya se encuentran desplegados trabajando en los distintos tramos afectados.

En paralelo a las tareas de asistencia, las autoridades viales reiteraron una serie de pautas fundamentales destinadas a prevenir siniestros viales. Entre las principales solicitudes, se requiere enfáticamente a los usuarios evitar circular en horarios nocturnos o durante la madrugada, momentos en los cuales los riesgos se multiplican debido a la escasa visibilidad y las bajas temperaturas.

Asimismo, aconsejaron mantener en todo momento una velocidad de precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Para consultas sobre el estado actualizado de los caminos, los interesados pueden comunicarse con la línea de atención al usuario de Vialidad Nacional o consultar su sitio web oficial. https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional