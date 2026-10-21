Alerta en Ruta 237: piden transitar con extrema precaución por barro, granizo y agua sobre la calzada
Vialidad Nacional advirtió por anegamientos entre Huayquimil y Collon Cura debido a las intensas lluvias en la provincia. Solicitaron evitar la circulación nocturna y durante la madrugada.
Vialidad Nacional emitió un comunicado este miércoles en el que solicita transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 237, en el tramo comprendido entre Huayquimil y Collon Cura, debido a la presencia de anegamientos sobre la calzada.
Según detalló el organismo vial, las complicaciones en el trayecto derivan de la acumulación de agua, granizo y barro sobre el asfalto, producto de las intensas y constantes precipitaciones que afectan a la región.
Ante esta situación climática adversa, desde el organismo requirieron a los conductores evitar la circulación en horarios nocturnos o durante la madrugada. Asimismo, recomendaron atender a las indicaciones de seguridad vial y mantenerse informados de forma permanente a través de los canales oficiales de comunicación.
Para consultas sobre el estado del tránsito y los caminos, los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención de Vialidad Nacional a las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 17. También se encuentra disponible la información actualizada en el sitio web oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/rutasnacionales).
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