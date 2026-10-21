Alerta en Ruta 237: piden transitar con extrema precaución por barro, granizo y agua sobre la calzada

Transitar con extrema precaución en el tramo comprendido entre Huayquimil y Collon Cura, debido a la presencia de anegamientos sobre la calzada.

Vialidad Nacional emitió un comunicado este miércoles en el que solicita transitar con extrema precaución por la Ruta Nacional 237, en el tramo comprendido entre Huayquimil y Collon Cura, debido a la presencia de anegamientos sobre la calzada.

Según detalló el organismo vial, las complicaciones en el trayecto derivan de la acumulación de agua, granizo y barro sobre el asfalto, producto de las intensas y constantes precipitaciones que afectan a la región.

Ante esta situación climática adversa, desde el organismo requirieron a los conductores evitar la circulación en horarios nocturnos o durante la madrugada. Asimismo, recomendaron atender a las indicaciones de seguridad vial y mantenerse informados de forma permanente a través de los canales oficiales de comunicación.

Para consultas sobre el estado del tránsito y los caminos, los usuarios pueden comunicarse con el centro de atención de Vialidad Nacional a las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 17. También se encuentra disponible la información actualizada en el sitio web oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/rutasnacionales).