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¡Atención conductores! Harán trabajos en la Ruta 7 de Neuquén este viernes: dónde habrá que circular con precaución

La Dirección Provincial de Vialidad  brindó detalles de las tareas que se realizarán este viernes 17 de octubre en Neuquén.

Redacción

Por Redacción

Precaución en la Ruta 7 por trabajos.

Precaución en la Ruta 7 por trabajos.

La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén informó que este viernes, 16 de octubre, se realizarán trabajos sobre la Ruta 7 y solicitaron a los conductores extremar las precauciones al circular.

Según lo informado, las tareas a realizar responden a estudios para el proyecto de intercambiador en la rotonda del Parque Industrial.

Dónde habrá que circular con precaución en la Ruta 7

Desde la provincia informaron que personal del Laboratorio Central llevará adelante tareas técnicas en la rotonda ex-Zanon, sobre el tramo que conecta el Parque Industrial Neuquén con Centenario.

Los trabajos buscan avanzar en los estudios para el desarrollo del intercambiador vial previsto en el lugar, en el marco del plan integral acordado entre el Ejecutivo provincial y el Municipio para agilizar el tránsito y acompañar el crecimiento demográfico y productivo de la región metropolitana de la Confluencia.

Ante esta situación, se solicita a los conductores transitar con precaución y respetar las indicaciones de seguridad.


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La Dirección Provincial de Vialidad del Neuquén informó que este viernes, 16 de octubre, se realizarán trabajos sobre la Ruta 7 y solicitaron a los conductores extremar las precauciones al circular.

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