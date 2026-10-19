¡Atención! Corte total en la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura: los motivos y cuándo se habilita el tránsito en la cordillera

El corte será preventivo durante la mañana de este lunes 20. Foto: gentileza.

Un desprendimiento de tierra y rocas sobre la Ruta Nacional 40 impactó contra un vehículo el domingo por la tarde en Villa La Angostura. Las personas a bordo no registraron heridas y Vialidad Nacional ordenó el corte de la circulación para intervenir el talud y evitar derrumbes.

La medida impide el paso de rodados mientras los equipos retiran material de la montaña. Acá te contamos los detalles del operativo.

Corte total en la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura: horarios, sectores afectados y el operativo

Según el comunicado de transitabilidad que emitió Vialidad Nacional, el operativo se despliega con las siguientes coordenadas:

Día y horario: Lunes 19 de octubre, restricción de circulación desde las 7:30 hasta las 12:00 .

Lunes 19 de octubre, restricción de circulación desde las . Zona: Ruta Nacional 40, kilómetro 2120,40 .

Ruta Nacional 40, kilómetro . Sector: Puerto Arauco, Villa La Angostura.

Puerto Arauco, Villa La Angostura. Alcance: el corte rige para todo tipo de vehículos .

el corte rige para . Trabajos: los equipos ejecutan tareas de despeje y retiro de árboles por peligro de derrumbe.

Inspecciones con drones y volteo de árboles: la prevención que realiza Vialidad Nacional

Los equipos de la Secretaría de Planeamiento de la municipalidad, Vialidad Nacional y la Administración de Parques Nacionales sobrevolaron la montaña con drones. El diagnóstico comprobó la presencia de árboles y bloques de roca sobre la ladera.

Vialidad Nacional autorizó el procedimiento de volteo. El Comité de Operaciones de Emergencia (COEM) coordina los trabajos en el terreno con Bomberos Voluntarios, Policía, Gendarmería y Protección Civil. Las fuerzas de seguridad solicitan a los conductores respetar las indicaciones del personal en el lugar e informarse mediante los canales de comunicación del Estado.