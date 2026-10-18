Aumentó el boleto de Koko en el Valle Medio: cuánto sale viajar entre Choele Choel, Beltrán y otras ciudades

El nuevo cuadro tarifario de Koko rige desde el 16 de octubre y alcanza a los recorridos interurbanos que conectan las localidades del Valle Medio. Foto: archivo.

La empresa de transporte Koko actualizó las tarifas de sus servicios interurbanos en el Valle Medio de Río Negro.

Los nuevos valores comenzaron a regir el viernes 16 de octubre y alcanzan a los recorridos que conectan Choele Choel, Lamarque, Luis Beltrán, Pomona, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay.

La actualización tarifaria representa un aumento del 6,54% respecto de los valores anteriores, según la comparación de los cuadros de precios difundidos

Cuánto cuesta el boleto de Koko

El nuevo cuadro tarifario establece valores diferentes según el recorrido. Entre los trayectos informados, viajar desde Choele Choel hasta Luis Beltrán cuesta $2.890, mientras que el pasaje hasta Lamarque asciende a $5.177,19.

En el caso de los viajes más largos, el boleto entre Choele Choel y Pomona cuesta $7.442,01 y el recorrido hasta Chimpay alcanza los $8.836,14.

Estos son los precios que comenzaron a aplicarse desde el viernes 16 de octubre:

Choele Choel – Pomona: $7.442,01.

$7.442,01. Choele Choel – Lamarque: $5.177,19.

$5.177,19. Choele Choel – Luis Beltrán: $2.890.

$2.890. Choele Choel – Darwin: $2.890.

$2.890. Choele Choel – Coronel Belisle: $5.716,43.

$5.716,43. Choele Choel – Chimpay: $8.836,14.

$8.836,14. Pomona – Lamarque: $2.890.

$2.890. Pomona – Luis Beltrán: $5.015,42.

$5.015,42. Lamarque – Luis Beltrán: $2.890.

$2.890. Darwin – Coronel Belisle: $3.427,42.

$3.427,42. Darwin – Chimpay: $6.471,37.

$6.471,37. Coronel Belisle – Chimpay: $3.117,84.

Cuánto cuesta viajar todos los días en Valle Medio

El impacto de las nuevas tarifas dependerá de la distancia que recorra cada pasajero y de cuántos días por semana utilice el servicio. Por ejemplo, una persona que viaje de lunes a viernes entre Choele Choel y Lamarque gastará $51.771,90 por semana y $227.796,36 en un mes de 22 días hábiles, si necesita pagar un pasaje de ida y otro de vuelta cada día.

En el recorrido entre Choele Choel y Luis Beltrán, el gasto mensual será de $127.160 bajo las mismas condiciones.