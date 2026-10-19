Alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro este lunes 19 de octubre: a qué hora llega el agua y qué pasa con el viento
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes inestable en gran parte del norte de la Patagonia. Mientras la zona del Alto Valle y la cordillera se preparan para recibir lluvias constantes y descargas eléctricas, la costa rionegrina esquiva el agua pero enfrenta ráfagas intensas. Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa.
La semana arranca pidiendo paciencia, un buen abrigo ligero y mucha precaución al salir a la calle. Para este lunes 19 de octubre, el pronóstico oficial marca una jornada donde la inestabilidad será la gran protagonista en Neuquén y Río Negro.
Si tenías trámites temprano o pensabas lavar el auto, lo mejor será cambiar los planes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma el ingreso de un frente húmedo que dejará tormentas y viento en la zona productiva y los lagos del sur.
Repasamos el mapa del tiempo, zona por zona, para que sepas a qué hora se esperan lluvias en tu ciudad.
Tormentas por la mañana y lluvias constantes por la tarde en el Alto Valle: qué dice el pronóstico para este lunes
En Neuquén, General Roca y el resto del corredor valletano, el agua nos acompañará durante toda la jornada.
- Neuquén capital: el día comienza fresco con 11°C y probabilidad de tormentas aisladas desde la mañana. A partir del mediodía y hacia la noche, se esperan lluvias constantes con una máxima que no superará los 17°C. El viento se hará sentir con ráfagas de hasta 50 km/h en la primera mitad del día.
- General Roca: un panorama casi calcado. El termómetro se moverá entre los 10°C y 17°C. Las tormentas aisladas y las lluvias dirán presente de punta a punta, acompañadas por ráfagas persistentes de hasta 50 km/h a lo largo de todo el lunes.
Cordillera con frío invernal y tormentas eléctricas este lunes 19 de octubre
La franja andina nos recibe con un pronóstico primaveral pero inestable:
- Bariloche: la mínima será de apenas 7°C y la máxima tocará los 14°C. Atención a la tarde: luego de las lluvias matinales, el SMN anuncia la llegada de tormentas eléctricas, cerrando la noche con precipitaciones fuertes. El viento acompañará de forma moderada, alcanzando los 31 km/h.
- San Martín de los Andes: jornada muy fresca con marcas entre los 8°C y 13°C. Lloverá desde temprano, pero las tormentas eléctricas se esperan recién para el final del día, hacia la noche.
- Villa La Angostura: pasado por agua de principio a fin. El termómetro oscilará entre los 6°C y 13°C, con chaparrones constantes y viento calmo que no superará los 31 km/h (sin ráfagas).
Resto de la región: Viedma sin lluvias pero con mucho viento
La costa atlántica es el único rincón que se salva del agua en este inicio de semana, aunque el viento será un factor a tener en cuenta.
- Clima y Temperatura: será un día con cielo entre parcial y mayormente nublado, y una temperatura muy agradable que llegará a los 20°C por la tarde. Las probabilidades de lluvia son nulas.
- Viento: habrá que sujetar bien las cosas, porque soplarán ráfagas intensas de 50 km/h a la mañana, que aumentarán hasta los 59 km/h durante la tarde y la noche.
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