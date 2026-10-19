Alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro este lunes 19 de octubre: a qué hora llega el agua y qué pasa con el viento

La semana arranca pidiendo paciencia, un buen abrigo ligero y mucha precaución al salir a la calle. Para este lunes 19 de octubre, el pronóstico oficial marca una jornada donde la inestabilidad será la gran protagonista en Neuquén y Río Negro.

Si tenías trámites temprano o pensabas lavar el auto, lo mejor será cambiar los planes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma el ingreso de un frente húmedo que dejará tormentas y viento en la zona productiva y los lagos del sur.

Repasamos el mapa del tiempo, zona por zona, para que sepas a qué hora se esperan lluvias en tu ciudad.

Tormentas por la mañana y lluvias constantes por la tarde en el Alto Valle: qué dice el pronóstico para este lunes

En Neuquén, General Roca y el resto del corredor valletano, el agua nos acompañará durante toda la jornada.

Neuquén capital: el día comienza fresco con 11°C y probabilidad de tormentas aisladas desde la mañana. A partir del mediodía y hacia la noche, se esperan lluvias constantes con una máxima que no superará los 17°C . El viento se hará sentir con ráfagas de hasta 50 km/h en la primera mitad del día.

el día comienza fresco con y probabilidad de tormentas aisladas desde la mañana. A partir del mediodía y hacia la noche, se esperan lluvias constantes con una máxima que no superará los . El viento se hará sentir con ráfagas de hasta en la primera mitad del día. General Roca: un panorama casi calcado. El termómetro se moverá entre los 10°C y 17°C. Las tormentas aisladas y las lluvias dirán presente de punta a punta, acompañadas por ráfagas persistentes de hasta 50 km/h a lo largo de todo el lunes.

Cordillera con frío invernal y tormentas eléctricas este lunes 19 de octubre

La franja andina nos recibe con un pronóstico primaveral pero inestable:

Bariloche: la mínima será de apenas 7°C y la máxima tocará los 14°C . Atención a la tarde: luego de las lluvias matinales, el SMN anuncia la llegada de tormentas eléctricas, cerrando la noche con precipitaciones fuertes. El viento acompañará de forma moderada, alcanzando los 31 km/h.

la mínima será de apenas y la máxima tocará los . Atención a la tarde: luego de las lluvias matinales, el SMN anuncia la llegada de tormentas eléctricas, cerrando la noche con precipitaciones fuertes. El viento acompañará de forma moderada, alcanzando los 31 km/h. San Martín de los Andes: jornada muy fresca con marcas entre los 8°C y 13°C . Lloverá desde temprano, pero las tormentas eléctricas se esperan recién para el final del día, hacia la noche.

jornada muy fresca con marcas entre los . Lloverá desde temprano, pero las tormentas eléctricas se esperan recién para el final del día, hacia la noche. Villa La Angostura: pasado por agua de principio a fin. El termómetro oscilará entre los 6°C y 13°C, con chaparrones constantes y viento calmo que no superará los 31 km/h (sin ráfagas).

Resto de la región: Viedma sin lluvias pero con mucho viento

La costa atlántica es el único rincón que se salva del agua en este inicio de semana, aunque el viento será un factor a tener en cuenta.